习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调，要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。

习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调，要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。

作为从小就饮着黄河水长大的孩子，现今做了一名光荣的人民教师，如何在教授学生们文化知识的同时，让青山绿水根植于孩子们的内心，让他们筑一个幸福的黄河梦，我陷入了深深地思考。

我们生活的小镇位于黄河南岸，历史上有非常出名的狂口古渡和盐仓渡口，尽管狂口古渡淹没在小浪底库区的水面之下，但黄河万山湖景区的粼粼水光依然在诉说着她古老的故事。

鹰嘴山风景区东、北、西三面临水，只有一处小岛似尖利鹰嘴般深入景区，因此得名。鹰嘴山景区半岛之西的畛湖，是小浪底库区最大的连体湖。北侧黄河中有湖心岛单渚屿，面积1.1平方公里，为《山海经》所载"禹父所化"之单渚。这里山缓土厚、河岸曲折、林丰草密、鸟语花香。每年吸引着无数游客前来观光休闲。

黑子楼，白衣阁，关帝庙，东陂池……小镇的古迹，每一个都有动人心魄的传说。

不必说孙都的蜜汁红薯，黄洼的大粒樱桃，曲墙金灿灿的油菜花，单是王村漫山遍野的牡丹，就能让你流连忘返。

四月的王村，空气里流淌着牡丹花的芬芳。阳光明媚的日子，约上三五好友，共赏牡丹的姹紫嫣红，合影留念，拍抖音，笑容比花儿都美，心情比蜜都甜；阴雨绵绵的日子，你去观牡丹，会有别样的色彩：水样的牡丹，娇艳欲滴，花瓣里，枝叶上，滚滚雨珠，更是明艳动人，花中仙子的婀娜身姿，会让你久久凝视；就算狂风大作，她也要留一茎傲骨在枝头，重重花瓣散落，化作满地春泥。

这样的牡丹，不爱都难。

小镇的生态种植园，一年四季瓜果不断，草莓种植基地的草莓，畅销各大城市，蔬菜大棚，四季常绿，生机勃勃，农家乐，采摘节，骑行赛，夜晚的小镇，华灯初上，人们陆陆续续的开始休闲娱乐……

这样的小镇，惬意安详。

世界很大，将来孩子们都会去走一走、看一看。阅尽世间繁华，总希望孩子们内心深处不忘家乡的盛景，向世人讲述老家故事，一叶，一枝，一景，一人，缓缓疏解淡淡的乡愁，诠释黄河儿女的情怀。(新安县仓头中学 李会利)②