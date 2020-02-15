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节约光荣 浪费可耻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-08-27 11:34

　　近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示，指出，餐饮浪费现象触目惊心，令人痛心！强调全社会进一步加强宣传教育，培养节约习惯，营造节约光荣、浪费可耻的浓厚氛围。

　　“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”这句耳熟能详的诗句告诫我们每个人都要珍惜粮食，杜绝浪费，然而，目前粮食安全已经到了非常严重的地步。从国际上看，在新冠肺炎疫情的影响下，全球粮食安全已经受到严重冲击。联合国世界粮食计划署预计，今年全球面临严重粮食不安全的人口数量可能由1.35亿增至2.65亿；联合国粮农组织和经合组织发布的报告也指出，新冠病毒大流行可能会对全球粮食市场产生“历史性冲击”。从国家层面来看，我国是一个人口众多、土地资源相对不足的国家，我国粮食产需在较长时间内仍将维持持紧平衡态势，粮食浪费带来的资源浪费问题绝对不可小觑。我国有14亿人口，每个人每个家庭节约粮食还是浪费粮食，加在一起绝不是一个小数目。因此，大力提倡勤俭节约，杜绝舌尖浪费，不仅是国家需要，也是为全世界做贡献。

　　我们中华民族历来就有艰苦奋斗、勤俭节约的美德，远的不说，中国共产党从成立之日起，就是在异常艰苦的环境下奋勇抗争，浴血奋战，赢得了新中国的成立。无数先烈吃树皮、啃草根，在弹尽粮绝的情况下，他们依然坚持战斗，才有了我们今天的幸福生活。新中国成立后，我们国家经历了三年自然灾害和大跃进，吃糠咽菜、食不饱腹成为常态，好多人因无粮度日活活饿死，从国家领导人到一般干部，都在勒紧裤带过日子，正是有了老一辈人的吃苦，才有了我们这一代人的幸福生活，所以，我们更应该时刻回忆过去，珍惜现在吃饱穿暖的幸福生活。

　　当前，随着我们国力的上升和生产力的进步，饥饿岁月已经渐去渐远，物质的丰富让人们告别逃荒要饭生活，一些人特别是一些没有受过苦的年轻人，根本就没有节约粮食的意识、根本就不知道粮食来之不易，饭菜不可口随手扔掉，白馍像垃圾一样弃之不惜；一些人贪图享受讲排场，动辄到饭店吃饭，什么贵吃什么，什么好吃什么；一些地方不管过红白喜事，都要大宴宾客，一排几十桌，极尽奢华，攀比铺张浪费之风盛行，成为不良社会现象，造成国家财富和个人财产的巨大浪费，也与新时代精神文明背道而驰。

　　成由俭败由奢。一个国家、一个家庭兴盛艰难，败亡容易，奢靡浪费是最容易毁业败基。习近平总书记说过“即使生活一天天好了，也没有任何权利浪费”。不管是应对当前复杂多变的国际局势，还是面临耕地日益减少，资源相对不足的考验，亦或是面对中华民族伟大复兴的千秋伟业，我们都不应该浪费每一粒粮食，浪费每一点资源，这不仅是为了国家，也是为了我们每个家庭，更涉及到我们的子孙后代。

　　大力倡导文明绿色餐饮之风，树立节约光荣、浪费可耻的理念，是全社会的责任和义务。首先，我们要抓好公务活动用餐。党政机关、党员干部要示范带头，落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关要求，严格接待标准，规范接待程序，积极推行简餐和标准化饮食，科学合理安排饭菜数量，确保公务接待适度、节约，大力开展“光盘行动”，从党政机关开始，积极营造文明用餐、理性接待、节俭消费的良好氛围，树立节约光荣的典范。其次要抓好社会餐饮业管理。各地党委、政府要制定工作方案，引导倡议社会餐饮业树立绿色餐饮，将制止餐饮浪费行为作为餐饮业管理的常态化任务，倡导“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，深入开展“光盘行动”，科学合理设计宴会菜单，鼓励企业提供小份菜、半份菜服务，合理调整菜品数量、份量等。再次，要继续推行移风易俗、红白事简办制度，杜绝红白事大操大办，约束待客标准，制定村规民约，坚决刹住农村借办红白事餐饮铺张浪费之风。同时，我们也要抓好学生文明用餐。从小学生抓起，教育引导学生节约粮食、珍惜粮食，提高对每一粒粮食来之不易的认识，从小养成节约粮食的习惯，增强学生勤俭节约意识，树立节约光荣、浪费可耻的观念，倡导广大学生文明用餐、参与光盘行动，让更多的学生以实际行动杜绝浪费。

　　奢靡之始，危亡之渐。节约意识的树立、节约美德的养成，是全社会的大事，每个机关、学校、个人责无旁贷，也绝非一日之功，需要我们每个人发扬中华民族的节俭美德，持之以恒、久久为功，让节约光荣、浪费可耻成为每个人的行为观念，共同为中华民族伟大复兴和国家长治久安勤俭节约、艰苦奋斗。(栾川县检察院 白全忠)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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