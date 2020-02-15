这是一个繁华的时代，在网络的庇护之下，处处日新月异、欣欣向荣；这是一个便捷的时代，仿佛任何事情在网络的运筹帷幄之间，都能不费吹灰之力的完成；这也是一个三五步走遍天下的时代，敲敲键盘，祖国大好河山任你逍遥自在，自然风光赏之不尽，美不胜收；这是一个多样化的时代，学习方式多种多样，不再局限于老师单一的讲授。

这是一个繁华的时代，在网络的庇护之下，处处日新月异、欣欣向荣；这是一个便捷的时代，仿佛任何事情在网络的运筹帷幄之间，都能不费吹灰之力的完成；这也是一个三五步走遍天下的时代，敲敲键盘，祖国大好河山任你逍遥自在，自然风光赏之不尽，美不胜收；这是一个多样化的时代，学习方式多种多样，不再局限于老师单一的讲授；这更是一个零距离的时代，置身于网络之中，跨越千山万水的人都能时时面面相见。王勃诗中所描绘的“海内存知己，天涯若比邻”，今天，我们的时代做到了。躬逢盛世，何其有幸！更幸运的是积极响应上级文件精神，将文明上网、绿色网络、网络安全提上日程，良好的网络氛围如接力棒在一代又一代的少年手中连绵不断的传递着，你看，祖国未来的接班人正如幼苗得到雨露的滋润一般在网络文化的知识海洋中努力成长，未来可期。

我曾见过一个即将踏入小学一年级的孩童，谈吐之间尽是成语，对于超纲语文教材也能略读七八，举手投足皆是成熟，通晓当今各种软件，中外故事信手拈来，娱乐游戏了如指掌。和他交谈，看他侃侃而谈的模样，甚是有点自惭形秽，我想：如果他能一如既往，坚持自律，终会出类拔萃的。所谓“好风凭借力，送我上青云”，对于一个未曾进入义务教育的稚子，借着聪明，仗着网络文化的厚待，扶摇直上，表现出超出同类人的与众不同。这份独特着实让人称赞，让人羡慕。这不正是在网络文化的环境中成长起来的吗？是的，一分耕耘，一分收获。在网络文化的熏陶下，耳濡目染，日复一日，逐渐成长为优秀的少年。然而，这样优秀的少年又何止他一个呢？

二零二零年的超长寒假，向我们展示了网络的重要性。各行各业，停产停工。稍后，上班延迟的单位，利用网络在家里开启了无缝衔接的线上办公。对于学校而言，所有学生只能线上远程学习，通过手机、电脑的狭小屏幕听课、学习、记笔记。农村的学生终于也像大城市里的孩子一样，实现了网络上课的梦想。这新奇又特别的改变是科技的进步，是时代的造化，是网络的产物，对孩子们的适应情况也有不同程度的影响。有的孩子享受这份改变，在网上学习期间，充分自律，实现弯道超车，像冲出的黑马，成绩突飞猛进；有的孩子受网络文化的吸引，利用课余时间学习课外知识，开阔了眼界，增长了见识，教室里总能听见他们喋喋不休地讲述着寒假所学；还有些孩子没能很好的适应学习方式的改变，缺少了严格的监督，没有了自觉的学习，成绩也像星星一样出现了下滑的迹象。这些现象告诉我们一个道理：网络是把双刃剑。

在网络盛行的时代，我们享受它带给我们的便利，也必须提防它锋利的一面。首先，我们要对中小学生文明上网、绿色上网、网络安全的知识进行宣传，使其认识到危害性，养成良好的上网习惯。其次，家校合作，共同努力，帮助孩子树立正确的网络使用观念。最后，培养孩子成为时代好网民。作为一名学生，一位身处网络时代的好少年，他们的本职工作是学习。所以，他们要为自己代言，为时代好少年代言，为时代好网民树立榜样的旗帜，为时代好网民展示应有的精神面貌。你听，新时代好网民的号角已经吹响，你准备好了吗？

少年智则国智，少年富则国富，如今，少年已在网络时代中悄然强大，我们又怎能落后呢？适逢网络好网民行动的号召，我们也应该在网络世界里贡献自己的力量――建立文明上网的个人名片。发挥个人名片的作用，使它像银行的征信中心一样，积极健康为准则，慎言守信是基本，对每个人能文明使用网络具有规范的作用。任重道远需策马,风正潮平好扬帆，让我们为少年们以身作则，率先垂范吧！

躬逢网络文明，与有荣焉。有幸看到这一场网络盛宴，身临其中的参与进来，这是时代赋予我的幸福，也是我应尽的责任和义务，我必当为争做时代好网民，守护网络精神家园全力以赴。(汝阳县陶营镇柿园小学 陈朋飞)②