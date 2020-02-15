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邮储银行洛阳市分行与广东润电环保有限公司签署战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-27 10:36

　　合作共发展，共绘新画卷。8月25日，邮储银行洛阳市分行与广东润电环保有限公司在洛阳签署战略合作协议。邮储银行洛阳市分行党委书记、行长刘绍义，广东润电环保有限公司董事长赵剑剑出席签约仪式并致辞。邮储银行洛阳市分行副行长段宗明，广东润电环保有限公司总经理刘随平代表双方签署战略合作协议。邮储银行洛阳市分行副行长武常林主持并见证了签约。

　　刘绍义行长在讲话中指出，广东润电环保有限公司和邮储银行洛阳市分行都肩负着贯彻执行党中央路线方针政策的政治使命和服务经济社会发展的责任担当。广东润电环保有限公司成立短短几年，已经成为国内生活垃圾发电的主导力量，为电力行业转型，建设新型供电模式提供了良好的先例。此次战略合作，既体现了双方在战略规划、发展愿景、发展理念上的高度契合，更是双方贯彻落实党中央重大决策部署、共同履行国有企业政治责任和社会责任的重大举措，必将推动双方携手共进，为地方经济社会发展做出更大贡献。

　　赵剑剑董事长表示，润电环保是华润电力产业基金下属专业化的投资平台，专注于民生息息相关的生物质发电和生活垃圾焚烧发电领域。邮储银行洛阳市分行和广东润电环保有限公司都是各自领域具有重要影响力的企业，均拥有遍布全国的网点和项目资源，互补性强，具有很大的合作空间，通过优势资产资源的深度合作，双方将进一步提升国有资产的使用效率，更好地服务于地方经济社会发展。

　　据了解，此次战略合作协议的签署是邮储银行洛阳市分行联合广东润电环保有限公司，积极落实国家重大战略和国企社会责任的重要举措，也标志着双方战略合作伙伴关系再上新台阶。双方将以此次战略协议的签署为契机，按照“资源共享、优势互补、合作共赢、共促发展”的原则，继续整合各自资源优势，积极探索金融服务、新能源利用、资产信息化管理等方面的业务合作，构建全面、长期、稳定的战略合作伙伴关系，为地方经济发展不断贡献力量。
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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