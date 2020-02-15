洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上获悉，9月1日起，洛阳部分中小学将开展课后延时服务。

洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上获悉，9月1日起，洛阳部分中小学将开展课后延时服务。

洛阳市教育局局长刘茂钦介绍，开展中小学生课后服务，是促进学生健康成长、解决家长后顾之忧的重要举措，是惠及人民群众的民生工程。今年7月，洛阳市教育局、发改委等7部门制定了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，把开展好课后服务作为当前的一项主要工作，9月1日起部分中小学将开展课后延时服务。

课后延时服务一般在上下午放学后进行，具体服务时间根据实际情况、家长需求和季节弹性确定。具备条件的公办学校开展寄宿制。

课后延时服务在确保学生安全的前提下，按照家长自愿的原则，提供课业辅导、科技、艺术、体育等活动，有条件的学校还将提供午餐。同时，相关部门还将对课后服务进行规范和监督。（洛报融媒记者 孙小蕊 李冰 文/图）