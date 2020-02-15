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因地制宜做实事　多策并举促脱贫——建行洛阳分行定点帮扶成效显著
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 09:55

　　“这红薯真好，颜值真高。”

　　“听说是伊川有名的特产，可甜了。”

　　一天上午，建行洛阳分行的员工们看着本部大院内的一车红薯议论纷纷。原来，这是该行定点帮扶村——洛阳市伊川县吕店镇王村两委、合作社负责人及贫困户代表，给洛阳分行送锦旗来了，顺带一车红薯卖给员工。

　　自2015年10月开始，建行洛阳分行对口帮扶伊川县吕店镇王村。五年来，分行党委始终把扶贫帮扶作为党建工作的一项重要任务，主要领导亲自抓、分管领导重点抓、牵头部门及帮扶党支部具体抓，广大党员干部积极参与，因地制宜为帮扶村做实事、办好事，多策并举抓好脱贫攻坚。截至目前，全村113户共483人实现脱贫，贫困发生率降至1.28%。王村党支部被伊川县委评为2018年度“五星党支部”，被洛阳市、伊川县政府树为“围村造林示范村”、“人居环境提升示范村”，并被洛阳市委、市政府授予“文明村”称号。建行洛阳分行在市脱贫攻坚领导小组组织的全市2019年度定点扶贫脱贫攻坚成效考核中，荣获综合评价“好”单位。

　　根据洛阳市委、市政府及省分行定点扶贫工作的安排部署，建行洛阳分行创新帮扶模式，全力扶贫攻坚，围绕“脱贫攻坚”和“乡村振兴”，不忘初心服务“三农”，加大资源投入和金融创新，积极为打赢脱贫攻坚战贡献金融力量。

　　坚持领导抓，抓班子，以党建引领脱贫攻坚

　　建行先后选派4名政治素质好、综合能力强、工作作风实的优秀干部担任驻村第一书记，制定抓党建促脱贫攻坚工作方案，强化责任落实，实现结对帮扶全覆盖，加强组织阵地建设，提升党群服务功能。采取“党支部+贫因户”模式，实行“一对一”结对帮扶，重点帮思想、帮技能、帮项目、帮资金，将扶贫政策、致富技术、金融产品送到每个贫困户手中，为扶贫工作的开展提供有力保障。

　　坚持抗疫扶贫两手抓，防疫脱贫双推进

　　制定“抗疫扶贫两手抓，打赢双线战役”决策，坚决防止因疫情返贫，守牢脱贫攻坚成果。组织党员群众捐款捐物，为抗击疫情提供物资保障。全村党员及爱心企业家共捐款5400元、口罩2900个、消毒液170斤、酒精150斤、蔬菜600斤。在镇域内重点工程项目复工复产期间优先安排贫困劳动力在家门口就业，村集体光伏公益性岗位在疫情期间安置30人，确保贫困群众收入稳定，有效防止返贫。

　　坚持抓“三委”班子建设，夯实脱贫攻坚基础

　　面对帮扶村曾被省委组织部定为软弱涣散的党组织，在“三委”公信力受到削弱、扶贫难度加大、严重影响脱贫攻坚成效的情况下，建行作为第一书记派出单位，从加强党的建设入手，努力提升支部的凝聚力、战斗力，使村干部的精神振作起来，心往一处想，劲往一处使，打造了一支讲政治、守纪律、作风硬，带头致富能力强的脱贫致富骨干队伍，涌现出了袁少坤等多名致富带头人。并以“产业扶贫”为抓手，围绕王村优质春谷、桑叶种植和养殖业等传统农业优势，搭建“品牌小米、经济作物、养殖种植”全方位产业扶贫平台，注册了“红谷源”商标，引导和鼓励贫困户发展特色产业。积极协调扶贫办和供电公司等单位，建设了占地11亩的20000瓦村光伏项目，目前已并网发电产生效益。立足王村甜蜜之源农业开发公司，建成草莓、葡萄、蔬菜等采摘大棚25000平方米,大力发展观光。

　　坚持以“惠民利民”为目标，打造“美丽乡村”

　　在强化产业扶贫，做好应急“输血”、搞好惠民工程的同时，建行还从长远出发，积极开展文化扶贫，促进村民立志增智，丰富精神生活，与此同时实施“美丽乡村建设”一张蓝图绘到底。积极推动厕所革命，多方筹措资金，提升村容村貌。相继建设了王村党群服务中心、四个文化活动广场、安装路灯124盏、新改建5公里入村主干道及各类附属设施、打深水井一口解决了安全饮水问题；新改造村内临街房屋喷绘墙体立面画及标语20余处，灯杆标语24块，形成文化、党建宣传长廊600余米，种植各类绿化树25000余株，新建游园2个4000余平方米，打造出了“雪松围村、翠竹迎门、奇石草花点缀其间”的独特景观和“三季有花、四季常青”的美化效果，极大的改善了王村的基础设施和人居环境条件，使村民在实现生活脱贫的同时，实现精神脱贫。（建轩）
[ 责任编辑：马佳佳]
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