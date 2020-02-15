快讯！洛阳大学城建设有了时间表和路线图

洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上了解到，洛阳正在推进中原城市群副中心城市建设，洛阳大学城建设已经制定了时间表和路线图。

洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上了解到，洛阳正在推进中原城市群副中心城市建设，洛阳大学城建设已经制定了时间表和路线图。

洛阳市教育局局长刘茂钦介绍，省委省政府出台《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》，明确支持建设洛阳大学城。河南省教育厅将建设洛阳大学城纳入全省“十四五”高校布局规划。洛阳市已成立大学城工作专班，初步谋划了大学城发展定位、选址和规划。

洛阳大学城未来将围绕“565”产业体系，特别是装备制造、新材料、机器人及智能制造等战略性新兴产业、未来产业等方面，吸引国内外优质高等教育资源、科研机构等入驻，计划经过3-5年，争取引进3-5所高校；经过10-15年左右发展，引进10所左右高校，达到在校生15万人，每年为洛阳市培养3-5万名高素质人才。(洛报融媒记者 孙小蕊 李冰 文/图)