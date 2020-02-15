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68岁老党员谢桂珍：勤俭是咱们的传家宝
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-27 08:53

　　昨日中午，68岁的谢桂珍将两碗手工面端上饭桌，招呼13岁的外孙女吃饭。饭桌上，一盆手工酱菜、两个蒸馍、两瓶酸奶，祖孙俩吃得津津有味。

　　谢桂珍家住老城区义勇南街59号院。作为一名入党40多年的老党员，她始终身体力行，带头在家庭传承勤俭节约的传统美德，教育孩子们厉行节约、抵制浪费。

　　“小时候挨过饿，如今生活好了，咱仍然不能浪费粮食。”端着饭碗，谢桂珍打开了话匣子。在她的童年时代，饥饿是最深刻的记忆。后来，她作为一名知青，在农村下乡插队，从事农业生产工作。那时候，她每天天不亮就和村民一起到田间地头劳作，遇到下雨天，要第一时间把粮食从晒麦场运往仓库。“当时我体重才80多斤，但是能扛起90多斤的粮食往仓库跑，生怕粮食受潮发霉……”谢桂珍说。

　　年轻时的经历，让谢桂珍多年来一直保持着珍惜粮食的习惯。如今，她吃完饭，还要用馒头把碗盘擦干净。平日买菜，谢桂珍会提前计算好每个人的饭量，按需采购，科学搭配菜品，既保证食物的新鲜，又有效避免浪费。

　　谢桂珍的一言一行犹如无形的家规，让孩子们深受教育。和她一起生活的女儿女婿，平时只要答应回家吃饭，就一定不会爽约，因为他们知道，老人爱惜粮食，不能让做好的饭菜浪费掉。

　　外孙女有时吃饭会剩下饭粒，谢桂珍总会耐心提醒和劝导她把饭吃光，并给予奖励。外出就餐时，外孙女也会按照谢桂珍的提醒，按量点菜，及时打包。

　　“要珍惜粮食，自觉加入‘光盘行动’。要理性消费，养成健康生活习惯。”在《洛阳日报》相关栏目文章的空白处，老人认真地写下心得体会。

　　此外，她还写下了上小学时学会的歌的歌词：“勤俭是咱们的传家宝，社会主义建设离不了……不管是一寸钢还是一粒米，一尺布、一文钱咱们都要用得巧……”（记者 孟山 通讯员 王珊珊）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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