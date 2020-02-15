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洛阳市教育局：三至六年级小学生每周至少要上一节毛笔课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-27 08:51

　　写好字，读好书，做好人。为推进我市中小学书法教育健康发展，近日，市教育局发布《洛阳市中小学书法教育第二个五年规划(2020—2025学年)》(简称《规划》)，对我市各中小学的书法教育进行统筹安排。

　　“为了进一步激发全市中小学生热爱汉字、学习书法的热情，增强文化自信与爱国情感，我市先后组织了‘洛阳市中小学书法教育周’‘洛阳市中小学生毛笔临帖大赛’等特色活动；在教育部、省教育厅组织的书法展赛等活动中，我市的‘书法小达人’成绩均名列前茅，在省内外均产生了良好影响。”市教育局中小学教研室书法教研员王洋说。

　　按照《规划》，在2022年秋季开学前，要确保各小学或九年一贯制学校选配至少1名具有较高专业水平的书法专兼职教师，从事或指导所在学校三至六年级毛笔书法教学；2025年秋季开学前，各中小学要选配至少1名书法专兼职教师，从事或指导所在学校书法教学；计划3年至5年后，我市中小学书法教育水平在全省继续保持领先地位，并在全国产生一定影响。

　　在学生书法学习方面，我市义务教育阶段中小学，每周至少要上一节课(一课时)的书法教育课。其中，小学三至六年级每周至少要安排一节课用于毛笔字学习，具备条件的初中每周或间隔一周安排一节课学习毛笔字；高中阶段要在语文、美术等相应课程中设置与书法教育有关的选修课程。

　　在语文教学中，每个学段的语文教师都要指导学生写好汉字，并在教学过程中扎实开展书法教育，特别是小学阶段，应强化汉字书写，教师要严格按课程标准要求在每天的语文课中为学生安排10分钟的写字时间，随堂写字、天天练习。

　　除了对学生的书法学习提出要求，《规划》还对教师的汉字书写水平提出了相应要求：我市中小学教师要在板书、作业批改及日常书写中以身作则、率先垂范，并通过教研部门组织的教师粉笔板书大赛、毛笔板书(壁书)大赛、手书教案大赛等，促进教师书法水平逐步提高，真正做到“教师提笔即示范”。

　　此外，《规划》还对我市扶持农村地区发展中小学书法教育、开展书法研学旅行、利用信息化开展书法教学等进行了规划、安排。(记者 焦琳 通讯员 王三河)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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