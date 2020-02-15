我省本科一批录取结束 共录取新生96958名

昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2020年普通高招本科一批录取已于8月25日结束，共录取新生96958名。

昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2020年普通高招本科一批录取已于8月25日结束，共录取新生96958名。

参加本科一批录取的是“双一流”建设高校和经我省批准参加本批录取的高校。在今年本科一批录取的96958人中，文科有15893名，理科有81065名。

另据了解，今年重点高校面向农村和贫困地区招生的国家和地方专项计划，考生报考志愿由往年的2个增加到6个，提高了农村和贫困地区考生志愿满足率；实行分数优先平行投档，使更多的农村和贫困地区优秀学子脱颖而出。今年我省国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划共录取10845人，比去年增加383人。

目前，本科二批录取工作正在进行，市招生考试中心提醒相关考生和家长注意录取进程。本科二批具体录取安排：昨天、今天(8月26日、27日)进行平行志愿模拟投档；8月28日开始正式投档，可开始查询录取结果；8月31日，征集志愿；9月1日，本科二批录取结束。(见习记者 刘敏)