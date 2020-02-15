9月3日至7日，下半年自学考试可网上报名

根据省招办安排，我省2020年下半年高等教育自学考试将于10月17日、18日举行，9月3日至7日进行网上报名。

根据省招办安排，我省2020年下半年高等教育自学考试将于10月17日、18日举行，9月3日至7日进行网上报名。

9月3日至7日18时，考生可登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”报名；9月5日至9月7日18时，根据要求进行现场确认。考生办理现场确认等相关业务时必须戴口罩，做好防疫措施。

首次报名考生报名流程：网上注册并填报个人基本信息，网上报考课程并缴费,持第二代身份证在规定时间内到所选择的报名确认点进行现场照相。持港澳台证件报考的新生，按系统提示录入报名基本信息。

非首次报名考生只需网上报考、网上缴费即完成报名。非首次报名考生如没有采集照片，必须持第二代身份证到报名确认点进行照相，否则报名无效。此外，首次报名参加今年8月自学考试考生因受疫情影响，全省未采集照片信息。自本次报名起，均须全部到报名确认点照相。首次报名参加今年8月自学考试考生，按照《河南省招生办公室关于高等教育自学考试2020年8月考试课程报名工作的通知》文件中有关规定不能修改姓名、身份证等关键信息。确实与本人身份证信息不符可书面申请，并取消8月自学考试合格成绩。

哪些人可报名参加自学考试？中国公民，不受性别、年龄、民族、信仰、职业、文化程度的限制，均可报名参加。需要提醒的是，报考本科各专业的考生，申请办理本科毕业证书时，必须交验国家承认的专科及以上学历证书原件和教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告。

此次考试将于10月17日、18日举行，考生可在10月12日至16日登录报名网站打印考试通知单。(见习记者 刘敏)