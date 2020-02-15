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再添一条国际开放大通道！洛阳市首趟中欧班列正式开行

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-27 08:30

　　洛阳再添一条国际开放大通道！昨日下午，自我市发出的首趟中欧国际集装箱货运班列正式开行。

　　该趟中欧班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，将经满洲里出境后驶向俄罗斯巴尔瑙尔。首趟中欧班列上搭载的“乘客”，是装满10节集装箱的中国一拖出口俄罗斯的YTO大马力轮式拖拉机，它们将历经行程约7000公里，需时20天左右抵达终点。

　　这也是东方红(洛阳)国际陆港首次通过中欧班列向俄罗斯发运YTO拖拉机主机产品。通过新设的国际通道，俄罗斯客户将感受到“洛阳制造”的独特魅力。

　　相较于传统铁路运输手段，此次通过中欧班列发送货物，可使得企业在运输成本上节省两成左右，运输时间也得到缩减。“中欧班列的开行，除了能通过降成本显著增强产品竞争力，还能进一步提升东方红(洛阳)国际陆港的服务能力，为洛阳企业北上出国开辟一条便捷的陆路通道。”中国一拖物流公司负责人表示。

　　作为我市近年重点打造的铁路国际货运枢纽，东方红(洛阳)国际陆港依托中国一拖铁路编组站建设而成。该项目自2017年实施以来，相继开行中亚班列，以及洛阳到青岛港、宁波舟山港的铁海联运班列。今年年底前，东方红(洛阳)国际陆港将完成海关监管场所建设并投入使用，为我市进一步完善进出口物流运输通道和平台建设提供有力支撑。

　　《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要建设高端开放平台，围绕集聚平台优势，提升开放势能，为高水平开放提供有力支撑。

　　市商务局负责人表示，中欧班列顺利开行，是我市今年持续加快口岸体系建设、厚植对外开放新优势、全面拓展开放领域的重大成果之一。

　　在班列开设方面，我市今年通过继续开行到中亚五国的铁路货运班列，巩固了西向进出口运输通道；前7个月累计开行铁海联运班列65列，发运集装箱4600标箱，同比增长32.2%，为企业降低陆路运输成本1143万元。

　　下一步，我市将继续主动融入国内国际双循环相互促进发展新格局，到2025年形成以洛阳航空港和东方红(洛阳)国际陆港为龙头，华晟国际物流港、中储保物流港和一批具有口岸功能的查验场所为节点，指定商品等功能性口岸和保税物流中心为补充，布局合理、治理规范、设施完备、执法高效、通行安全便利、辐射全球主要经济体的口岸开放体系，为加快建设副中心、打造增长极提供有力支撑。(记者 陈曦 通讯员 李德安 常洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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