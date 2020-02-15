17岁男孩伊河游泳 被卡在水下近5米处不幸溺亡

25日下午，伊川县17岁男孩王明(化名)和3名同伴到伊河游泳，其间不慎溺水。救援人员全力搜救，在水下近5米处发现了王明，不幸的是他已无生命体征。

救援人员在事发水域搜寻溺水者

25日下午，伊川县17岁男孩王明(化名)和3名同伴到伊河游泳，其间不慎溺水。救援人员全力搜救，在水下近5米处发现了王明，不幸的是他已无生命体征。

25日14时许，洛阳神鹰救援队伊川大队接报称，伊川县一水上乐园附近的伊河水域有人溺水。洛阳神鹰救援队伊川大队教导员李志辉迅速组织救援力量赶往事发地。“一名恰巧在事发水域附近的队员最早赶到现场，他下潜近2米展开搜寻，但未找到溺水者。”李志辉说，紧接着，10名队员在水下展开拉网式搜寻，与此同时，还有队员利用专业探测仪器探寻溺水者，最终锁定溺水者在水下近5米处。

随后，一名深潜经验丰富的队员下潜后找到溺水者。“水下有大量建筑垃圾，溺水者的右腿卡在一块废弃水泥板的缝隙里。”该队员说，遗憾的是，溺水者此时已经没有呼吸。

事后，救援人员从溺水者同伴处了解到，溺水者王明今年17岁，家在事发水域附近。当日中午，他们4个同龄人结伴到伊河游泳。其间，游得最快的王明突然在水中挣扎，随后开始往水下沉，其他3人上岸后拨打了110。

李志辉说，虽然已经立秋，但气温仍在高位徘徊，一些人图凉快选择“游野泳”，殊不知眼下仍是溺水事故高发期。他提醒大家要到正规游泳场馆，千万不要到洛河、伊河等河段戏水、游泳，避免悲剧的发生。（记者 郭学锋 文/图）