初一、高一新生入学须参加军训吗？洛阳市教育局回应

近日，初一、高一新生军训成不少家长关心的话题。在洛阳网百姓呼声频道，有不少网友咨询，新生马上开始的新学期须参加军训么？采取哪种方式军训？

近日，初一、高一新生军训成不少家长关心的话题。在洛阳网百姓呼声频道，有不少网友咨询，新生马上开始的新学期须参加军训么？采取哪种方式军训？

井女士家住涧西区，孩子马上上初一。“上半年，很多学校取消集中的体育活动，新学期到来，我非常希望孩子参加军训，也想孩子得到锻炼，但担心孩子戴口罩参加军训会出现不适。”井女士说，她想了解，新学期教育部门对于各学校军训方面有何规定。

记者走访了解到，今年，我市多数初中、高中学校正常开展军训。

洛阳市第三中学学生在军训

25日，记者在市三中操场看到，新入校的高一学生未戴口罩，大家正整齐站军姿、踢正步。“新生入校都要上报健康情况，学校每天也会测体温，在低风险地区，学生入校可以不戴口罩，军训期间也一样。”该校政教处老师说。

市教育局体育艺术卫生保健站相关负责人说，往年，他们会统一组织军训会操，但今年接省有关部门通知，不再组织汇报表演等大型活动。教育部门要求各学校结合本校实际，科学统筹安排好学生军训工作。不组织动员会、汇报表演等大型聚集性活动；军训期间可以不戴口罩。(记者 王博东 文/图)