嫌犯得知问路人是民警 主动伸出双手让戴手铐

记者日前获悉，汝阳警方成功抓获一名网上追逃人员。抓捕现场，嫌犯得知问路的人是民警后，他主动伸出双手，让民警戴上手铐。

记者日前获悉，汝阳警方成功抓获一名网上追逃人员。抓捕现场，嫌犯得知问路的人是民警后，他主动伸出双手，让民警戴上手铐。

汝阳县公安局民警介绍，近期，他们筛查大数据时发现，41岁的伊川籍嫌犯许某在当地出现。2015年，许某曾因非法吸收存款，被山西警方网上追逃，5年来一直销声匿迹。

“我们发现，近期，许某的亲人名下有一辆车活动频繁，但驾驶员并非车主本人，而是一名男子，虽然他天天上下班戴着口罩，但通过一番侦查，最终确定该男子就是许某。”民警介绍，经过进一步核实，他们发现，许某在伊川县白沙镇一家工厂务工，他们随后展开抓捕。

7月28日，民警着便衣赶到伊川某工厂，趁着午间在工厂周围进行布控。民警原本以买材料为由进厂，准备进去后伺机抓人，结果刚到厂里就遇到了许某。得知问路的人是民警，许某主动伸出双手，让民警戴上手铐。

审讯时，许某对民警说道：“现在我的心踏实了，这一天终于来了。”目前，嫌犯已被移交山西警方。（记者 王博东 通讯员 袁胜洋）