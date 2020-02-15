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关于推荐第四届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”候选名单的公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-27 08:10

　　根据《中共河南省委组织部中共河南省委宣传部河南省人力资源和社会保障厅关于开展第四届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”评选表彰奖励工作的通知》(豫组通〔2020〕23号)，经各县(市)区和市直各单位推荐，洛阳市第四届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”推荐工作领导小组审核评定，拟推荐洛阳市卫生健康委员会1个集体、梁松杰等3名公务员为“人民满意的公务员集体”和“人民满意的公务员”。

　　现将有关情况予以公示，公示期为5天(2020年8月27日至2020年8月31日)。如有异议，请以书面形式，并署真实姓名和联系地址，于2020年8月31日前邮寄或直接送至市推荐办(洛阳市委组织部公务员三科)。直接送达的以送达日期为准；邮寄的以邮戳为准。群众如实反映拟推荐对象的有关问题受法律保护。

　　地址：洛阳市洛龙区政和路16号，洛阳市委组织部公务员三科

　　邮政编码：471000

　　联系电话：0379-65963770

　　公示的拟推荐对象名单如下

　　一、第四届全省“人民满意的公务员集体”拟推荐名单(共1个)

　　洛阳市卫生健康委员会

　　二、第四届全省“人民满意的公务员”拟推荐名单(共3名)

　　梁松杰 洛阳市人民政府办公室十一科科长

　　李志忠 洛阳市新安县城关镇党委书记

　　王清亮 洛阳市扶贫开发办公室规划财务科科长(驻村第一书记)

　　洛阳市第四届全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”

推荐工作领导小组办公室

　　2020年8月26日
[ 责任编辑：席倩倩]
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