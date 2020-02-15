洛阳计划新扩建变电站超过100座 实现城市区配电自动化全覆盖

计划新扩建变电站超过100座，到2025年洛阳电网供电能力将突破1200万千瓦，城市区配电自动化实现全覆盖……记者从25日召开的全市电网规划建设推进会上了解到，“十四五”期间，洛阳电网发展将重点实施主网承载力提升、城市电网品质提升、农村电网保障能力提升、电力绿色转型等四大工程，着力打造中部领先的城乡电网，为服务我市副中心城市建设和经济社会发展提供更加充裕、可靠、安全、绿色的电力保障。

计划新扩建变电站超过100座，到2025年洛阳电网供电能力将突破1200万千瓦，城市区配电自动化实现全覆盖……记者从25日召开的全市电网规划建设推进会上了解到，“十四五”期间，洛阳电网发展将重点实施主网承载力提升、城市电网品质提升、农村电网保障能力提升、电力绿色转型等四大工程，着力打造中部领先的城乡电网，为服务我市副中心城市建设和经济社会发展提供更加充裕、可靠、安全、绿色的电力保障。

洛阳电网供电能力将突破1200万千瓦

稳定可靠的电力供应，不仅是地方经济发展所需，也与百姓生活密切相关。

会议透露，“十四五”期间，洛阳电网投资规模将稳定增长。根据计划，我市将新扩建变电站超过100座，建设以覆盖洛阳都市圈的500千伏变电站为支撑、220千伏核心双环网的骨干网架。

预计到2025年，洛阳电网供电能力将突破1200万千瓦，主要发展指标达到中部领先水平，全面满足洛阳副中心城市建设用电需求。

城市区配电自动化实现全覆盖

当电网出现故障时，可在线感知、快速隔离，这些智慧功能目前已在我市不少区域应用，为配电网安全高效运行提供了技术保证。

全市电网规划建设推进会提出，“十四五”期间，我市将实现城市区配电自动化全覆盖，同时持续提升城市电网建设标准，服务洛阳都市圈建设。

——提升洛阳城市电网建设品质，在西工、洛龙等城市核心区以A类标准(非省会城市最高标准)开展电网规划建设。

——加快推进配电自动化建设，2025年覆盖市区全部配电网，全面提升市区配电网供电可靠性。

——持续推进各级电网升级完善，实现市、县、乡等不同区域、不同电压等级枢纽变电站全覆盖，即500千伏变电站进市区、220千伏变电站进县城、110千伏变电站进重点乡镇，全面提升城镇等重点区域供电水平。

每个县城至少有2座110千伏及以上变电站供电

乡村振兴，电力先行。加快农村电网发展、提升农村电网保障能力，是改善农民生产生活、扶持农村农业发展、打赢脱贫攻坚战的重要保障。

“十四五”期间，我市将持续推进农业灌溉用电设施建设改造，为确保国家粮食安全，促进农民增产增收提供支持；进一步实施农村电网建设和改造升级，推动乡村电气化，满足乡村旅游及农村居民对于美好生活的电力需求，助力沟域经济发展；强化县城、乡镇电网支撑承载能力，2025年实现每个县城至少有2座110千伏及以上变电站供电，每个乡镇至少有1座35千伏及以上变电站供电，全面满足县域经济社会发展用电要求。

清洁电力总装机占比将超过1/3

随着风电、太阳能光伏等新能源的开发利用，能源的转型升级是未来的发展方向。

国网洛阳供电公司相关负责人表示，将切实发挥电网在能源转型升级中的关键作用，围绕供给侧改革实施电能替代，积极推进风电、太阳能光伏等新能源发展建设，到2025年全市新能源、水电等清洁电力总装机占比将超过1/3。

另外，我市还将积极落实国家淘汰落后产能政策，在推进主城区煤电机组“基本清零”工作的同时，加快推进配套电网建设，确保全市电力供应充足可靠；积极推进农业生产加工、交通运输等领域的“电代煤”“电代油”及充电桩建设，烟叶烤房2022年将实现“电代煤”改造全覆盖。(记者 李迎博 通讯员 张静)