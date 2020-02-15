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民警提醒：银行取钱要装好 遇到尾随可报警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-27 08:19

犯罪嫌疑人被抓(警方供图)

　　79岁老人到银行办事后回家，遇到陌生人上门“求助躲雨”，对方到他家后却进行抢劫。日前，孟津县公安局侦破此案，犯罪嫌疑人王某因涉嫌抢劫被刑拘。

　　20日上午，孟津县警方接到一名老先生报警称“被陌生人抢劫”。民警到场得知，报警人是79岁的郭老汉。当天一早，郭老汉冒雨去离家5公里远的县城某银行更换存折，事情办妥后他独自骑车回家，刚到家门口就遇到一名中年男子“求助躲雨”。因当时雨势确实大，郭老汉招呼对方到家里歇一会儿。谁知，对方进家门后，突然伸手掐住他脖子要钱，还将其摁倒在地。

　　民警了解到，在双方拉扯中，郭老汉刚换取的新存折被中年男子找到并撕破。在发现老人身上没钱后，中年男子迅速逃离现场。事后，郭老汉只隐约记得对方是中年人，没注意对方面部、穿着等特征。

　　当天，民警调取监控视频，很快发现重要线索：一名男子在郭老汉更换存折的银行附近驾驶一辆摩托车，曾沿途尾随老人，形迹可疑，但因该男子穿着雨衣，无法看清其面部特征。随后，民警又从摩托车信息入手，锁定车主为城关镇人。警方摸查得知，多年前，此人将摩托车转卖给小浪底镇的王某，也不清楚后来车辆相关情况。

　　随后，孟津县公安局刑侦大队民警在掌握王某相关情况后，驱车赶到小浪底镇某村，就在该村问路时巧遇王某，还在附近发现作案车辆，当场将他抓获。

　　经讯问得知，犯罪嫌疑人王某今年49岁，因手头比较紧心生邪念。目前，该案件正在进一步侦办。

　　警方提醒：老人尽量不要独自去银行取钱，最好有家人一同前往。如果必须独自前往银行，一定要在柜台将钱款装入包内或衣兜，避免在银行大厅内数钱，以免引起不法分子的注意。取款后，如发现有陌生人尾随，尽量选择人多路段行走，不要马上回家，可向路人求助，并拨打报警电话。（记者 王博东 通讯员 谢文灵）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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