“中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升工程启动

昨日，记者从市住建局获悉，“中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升工程正式启动，将新建展览馆、游客服务中心和停车场等设施，全面提升形象、完善功能，确保明年七一前投用。

昨日，记者从市住建局获悉，“中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升工程正式启动，将新建展览馆、游客服务中心和停车场等设施，全面提升形象、完善功能，确保明年七一前投用。

“中共洛阳组”是中国共产党成立后，在河南乃至中原地区成立的第一个党组织，拉开了中国共产党在河南建党活动的序幕。“中共洛阳组”诞生地纪念馆位于瀍河区北部，洛阳机务段厂区内，入选第一批河南省红色教育基地。该纪念馆去年经过修缮提升后，分为东、西两个展区，包含12个展厅，是广大党员干部感受初心和使命的首选地，对党史研究和爱国主义教育具有重要意义。

按照市委决策部署，我市将在现状基础上，对“中共洛阳组”诞生地纪念馆进行一次深度改造提升，在目前园区占地约6000平方米、建筑面积约220平方米的基础上，进一步扩建和提升，总用地面积增加到1.9万平方米，总建筑面积增加到1.4万平方米。在更好地保护现有纪念馆的基础上增加展陈面积，在北侧新建1座展览馆、1座游客服务中心、1个党建主题广场和停车场等设施。建成后，这里将成为一座集党史展览陈列与党建教育于一体的大中型纪念性历史类博物馆，对于保护我们党的早期革命旧址和历史遗存，教育激励广大党员干部、群众牢记初心使命、弘扬革命传统、传承红色基因、提升党性修养具有重要的现实和历史意义。

市住建局相关负责人介绍，“中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升工程将在2021年七一前整体完工、对外开放，成为我市又一个“红色文化”品牌和名片。(记者 李东慧 通讯员 高江鹏)