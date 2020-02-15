洛阳今天多云到晴天局地有阵雨 气温21℃到31℃

今天多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到31℃。

昨日傍晚，落日的余晖洒在水面，形成一幅美丽画卷 记者 李卫超 摄

处暑节气过后，虽然还是夏天的景色，秋天的气息却渐渐增强。

最明显的感觉就是溽热慢慢消退，早晚气温较低，人们也开始准备换季衣服了。东汉《四民月令》中就有这样的记载：“处暑中，向秋节，浣故制新，作袷(jiá同夹)薄，以备始寒。”从处暑到白露的这段时间，人们的起居变化相对较大，从忙着擦汗转变为忙着加衣。

河南省气象台预计，未来3天全省大部分地区天气晴好，最高气温稳定在30℃左右。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受东移西南气流影响，预计今天多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到31℃。明天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温20℃到32℃。

早晚像秋天，中午像夏天，这感觉就像夏天还在流连忘返，秋天犹抱琵琶半遮面，尚未完全现身。早晚凉风习习，中午阳光不燥，美丽的天空也从不让人失望。想想看，最近的天气还真是美妙。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）