高新区史家沟村：小蓝莓成为贫困户致富“金果果”

25日，洛阳市高新区辛店街道史家沟村的种植园里，一座座果蔬大棚在阳光的照耀下闪闪发光。王秋民弓身钻进一座大棚，看到成排的蓝莓树，眼前一亮，喊道：“呀，几天不见，长这么高了。”她挨个检查蓝莓树，反复念叨：“长得好……”

王秋民在检查蓝莓长势

25日，洛阳市高新区辛店街道史家沟村的种植园里，一座座果蔬大棚在阳光的照耀下闪闪发光。王秋民弓身钻进一座大棚，看到成排的蓝莓树，眼前一亮，喊道：“呀，几天不见，长这么高了。”她挨个检查蓝莓树，反复念叨：“长得好……”

王秋民是果蔬种植专家？不，她是史家沟村的村民，今年58岁。

2017年，史家沟村引进河南尚柳生态环境科技股份有限公司，实施果蔬种植产业扶贫项目。作为贫困户，王秋民第一个报名来这里打工。栽种苗木、养护果蔬……久而久之，她就像果蔬种植专家，熟悉每一步种植工作。

史家沟村依山而建，不好种地。2017年，史家沟村的干部引进企业承包村里的百余亩地，发展新型果蔬种植。“企业承包我们的地，每年给我们租金，这比种庄稼强多了。”王秋民说，起初，她还犯嘀咕：“山上的地种啥啥不行，他们承包这么多地，能种出啥名堂？”

蓝莓种植大鹏

尚柳公司将山地平整后，建成果蔬种植园，园内分为蓝莓、草莓、火龙果、红薯等种植区，种植区之间还修了柏油路，该种植园能为史家沟村的村民提供近百个就业岗位。在众多果蔬中，村干部和公司负责人决定将蓝莓发展为种植主体。当时，公司从外地引进500多棵蓝莓苗木，邀请外地专家手把手教村民种蓝莓。村民来这打工，每人每天能领60元工资。

“我们有种庄稼的经验，一学就会。为了提高蓝莓产量，我们会采用虫肥改善土壤结构，调节酸碱度；行距和株距大，能保证蓝莓树的光照和通风……”说起种蓝莓，王秋民自信满满，俨然一副种植专家的模样。第一年种蓝莓，“客居”洛阳的外地蓝莓水土不服，没种几个月，死了一大半。大家没灰心，尚柳公司请来新的蓝莓种植专家，带领村民一起研究蓝莓种植。

去年，尚柳公司从三门峡市购买来500棵蓝莓树苗。经过精心培养，今年5月，蓝莓成熟，一颗颗蓝色果子挂在枝头，“蓝莓外面包裹着一层果霜，果实酸甜可口。”品尝着自己种的蓝莓，王秋民兴奋地直拍手。

王秋民在检查火龙果苗木

“搞果树种植业，头几年赚钱很难。我们带着村民一起搞种植，他们学会了技术，自己也能发展蓝莓种植业。”尚柳公司的负责人说。

“我每月能在园里干20多天，老公和孩子在市区打工，收入也不错，我每年还能领到土地租金……”王秋民说，脱贫后，她家盖起三层小楼。最让王秋民感慨的是，她原来去超市看见上百元一斤的蓝莓，心想：“这东西这么贵，我一辈子也吃不上一颗。”如今，她不仅吃上蓝莓，还成了蓝莓种植“专家”。

记者手记：授人以鱼，不如授人以渔。史家沟村引进公司发展果蔬种植产业，不仅鼓励贫困户到园内打工赚钱，还传授他们果蔬种植技巧。扶贫必扶智，这种扶贫方式激发了贫困群众的内生动力，帮助群众找到长期有效的致富门路。（洛报融媒记者 何奕儒）