全市脱贫攻坚总攻动员会召开 李亚出席会议并讲话

今日下午，全市脱贫攻坚总攻动员会召开，深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，贯彻全省脱贫攻坚问题整改暨总攻动员会部署要求，通报我市脱贫攻坚工作存在问题，安排部署下步工作，动员全市上下紧盯时间节点，抓紧查漏补缺，突出问题整改，补齐短板弱项，全力以赴打赢脱贫攻坚总攻战，高质量夺取脱贫攻坚全面胜利。市委书记李亚出席会议并讲话。

今日下午，全市脱贫攻坚总攻动员会召开，深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，贯彻全省脱贫攻坚问题整改暨总攻动员会部署要求，通报我市脱贫攻坚工作存在问题，安排部署下步工作，动员全市上下紧盯时间节点，抓紧查漏补缺，突出问题整改，补齐短板弱项，全力以赴打赢脱贫攻坚总攻战，高质量夺取脱贫攻坚全面胜利。市委书记李亚出席会议并讲话。

李亚指出，今年以来，我们按照中央、省委部署要求，锚定目标、精准施策，上下一心、合力攻坚，着力聚焦疫情应对、重点攻坚和成果巩固，全市脱贫攻坚取得了明显成效。但也要清醒看到，还存在不少问题和短板。各级党委政府和广大党员干部要提升站位、统一思想，坚定一抓到底、决战决胜的信心决心，以敬畏之心、使命责任把这项“国之大者”的政治任务、民生工程、“军中之令”坚决彻底、不折不扣完成好，全力冲刺、决战决胜，确保全市脱贫攻坚工作质量高、成色足、可持续，向党和人民交上一份优异答卷。

李亚强调，要强化有的放矢、精准精细的举措，始终把精准二字记在心头、抓在手上，坚持目标导向和问题导向相统一，确保见到实效。要着力促进群众增收。强化产业扶贫，推动带贫企业、扶贫车间满产运营，做好新型农业经营主体和光伏电站等农村集体经济收益分配，加快落实贫困群众到户增收项目产业奖补政策，按照“一沟一产业、一域一特色”要求大力发展沟域经济。强化消费扶贫，统筹线上线下，扩大贫困地区产品和服务消费，持续推进“5+”消费扶贫，开展好扶贫产品“五进”行动，实施好全市消费扶贫购物节和驻村第一书记直播带货等活动，扩大城市区、学校、医院和企事业单位等的集中采购规模。强化就业扶贫，开展好就业扶贫百日攻坚，加大就业岗位开发力度，动态摸排贫困劳动力就业失业基础数据信息，对失业贫困劳动力开展“一对一”帮扶。强化金融扶贫，持续推进扶贫小额信贷工作，对受到疫情影响不能按时还款的要落实帮扶政策，对有新贷款需求的要及时满足生产需要。

要着力抓好基本保障。持续抓好控辍保学，做好秋季学生资助，确保建档立卡贫困家庭义务教育阶段辍学学生动态清零。落实好各项医疗保障政策，加大临时救助力度。加强农村危房动态监测，坚决消除风险隐患。强化安全饮水工程运行管理，加大道路、电网、网络等基础设施管理维护力度。在抓好兜底保障上下更大力气，用活用好各类保障措施，发挥好“精准防贫保险”功能，确保“应保尽保、应兜尽兜”。

要着力深化问题整改。切实抓好督查反馈问题整改，把提高整改标准和质量摆在突出位置，对反馈问题对号入座、自查自纠、举一反三、建立台账，坚持问题不解决不放过、整改不彻底不放过。采取“四不两直”、深入一线等方式抓好整改验收，确保反馈问题逐一对账销号，以高质量整改促巩固、促提升，确保高质量打好脱贫攻坚总攻战。

要着力巩固脱贫成果。加快推进项目建设，已完工项目要加强监管，切实发挥作用，近期新下达扶贫资金要抓紧组织实施一批短平快项目，有效增加群众收益。做好扶贫资产确权，全面进行清产核资，构建扶贫资产管理长效机制。强化动态监测预警，加大对收入骤减或支出骤增户的监测管理，最大限度防止出现新的贫困。科学编制“十四五”巩固脱贫攻坚成果规划，对重点任务、重大政策、重要举措等进行认真谋划，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。

要着力确保群众满意。持续把“一转三推进”“九个一”大走访等活动坚持好、推进好、落实好，广泛听取民意，帮助群众排忧解难，真正把党的关怀和温暖传递给群众。全方位、多角度、深层次讲好脱贫故事，更好地鼓舞干劲、凝聚人心、赢得支持。深入开展涉贫信访工作专项治理。

李亚强调，要树牢真抓实做、实干实效的作风导向，始终保持一股干劲拼劲韧劲，克服“三种心态”，强化“三种精神”，持续强化落实力执行力穿透力，以硬作风打好总攻战。要重持续，克服松懈思想，进一步压实责任、健全机制、强化保障，向先进学、向高处盯，实现高质量。要抓具体，反对形式主义，坚持高标准严要求，做到扶贫工作实、帮扶过程实、脱贫结果实；既要注重为基层减负，又要强化基层落实力执行力，在机关、基层双向发力中实现减负增效。要提能力，防止劳而无功，提升政策落实能力、学习创新能力、市场运作能力，充分释放各项扶贫政策红利，提升工作针对性时效性，有力助推群众增收。要树导向，激励担当作为，健全脱贫攻坚考核评价和激励奖惩机制，坚持正向激励与反向惩戒相结合，坚持物质奖励和精神鼓舞相结合，更好凝聚起打好总攻战的强大正能量。

会议以视频会议的形式召开。赵会生、吴中阳、杨炳旭等在洛市级领导，市脱贫攻坚领导小组成员单位主要负责同志、市脱贫攻坚督查巡查组组长等在主会场参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)