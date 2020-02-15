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洛阳市委召开党外人士座谈会 李亚主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 20:57

　　今日，市委召开党外人士座谈会，传达中共中央党外人士座谈会、省委党外人士座谈会精神，向党外人士通报全市统筹推进疫情防控和经济社会发展、洛阳市“十四五”规划编制，以及党风廉政建设和反腐败工作开展情况，就我市经济社会发展及“十四五”规划编制工作等听取意见建议。市委书记李亚主持会议并讲话。

　　会上，民革市委会主委程相朝、民盟市委会主委魏世忠、民建市委会专职副主委张颖政、民进市委会主委任丽君、农工党市委会主委雷雪芹、九三学社市委会主委肖宏滨、致公党洛阳市总支部主委蔡根喜、市工商联主席安石柱和无党派人士褚晓飞先后发言，大家充分肯定市委在统筹推进疫情防控和经济社会发展中取得的成绩，围绕在科学编制“十四五”规划中发挥副中心城市辐射带动力、加快洛阳大学城规划建设、优化营商环境、加快黄河流域生态保护和高质量发展、建设中西部最大的现代高端石化产业基地、深度推进健康洛阳建设、洛阳都市圈协作发展、建设全国重要综合交通枢纽、金融助力洛阳发展等提出意见建议。

　　在认真听取发言后，李亚表示，今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市各民主党派、工商联和无党派人士坚决贯彻中共中央、中共河南省委、中共洛阳市委决策部署，做了大量卓有成效的工作，代表市委市政府向大家表示衷心感谢。希望大家提升政治站位，不忘合作初心，始终坚持中国共产党的领导，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实把思想和行动统一到贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想上来，坚定不移推动中共中央、省委、市委决策部署落地见效。

　　李亚指出，要认真学习领会总书记重要讲话精神，把准大局大势，广泛凝聚发展共识，在明晰大局中辨方向，在弄清大势中增定力。要在认清当前形势上凝聚共识，正确认识对待来自国内外的各种风险挑战和危机中蕴含的机遇利好，善于识变应变求变，增强主观能动性，把我们自己的事情办好，助推经济社会持续健康发展。要在形成新发展格局上凝聚共识，深刻把握形成新发展格局的部署要求，把扩内需与促开放有机结合起来，在推进新基建、布局新产业、培育新消费、形成新动能、厚植新优势等方面发挥作用，推动洛阳更好融入新发展格局。要在落实国家战略上凝聚共识，顺应区域协调发展规律趋势，在抓住用好国家战略交汇叠加重大机遇上聚资源、聚合力，在落实中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略上找对点、抓对路，推动洛阳在服务大局中有担当有作为。

　　李亚强调，党外人士要聚焦中心工作，充分发挥独特作用。要认真学习领会习近平总书记关于做好“十四五”规划编制工作的重要指示，深入研究洛阳的特色优势、成绩经验和短板弱项，系统梳理先进地区的经验做法，聚焦持续做好打基础、利长远、补短板、强弱项、惠民生、促发展各项工作，着力做好调结构、育新业、强动能、优环境、厚优势、开新局各项工作，提升发展动能、发展活力，优化发展环境、营商环境，着力彰显特色、厚植优势，为编制好洛阳市“十四五”规划助力加力。要结合自身实际，发挥桥梁纽带作用、智力密集优势、联系广泛优势，为完成全年目标任务助力加力。要发挥专业特长，围绕抓重点、强优势，补短板、强弱项，强辐射、强带动等群策群力、主动作为，为落实洛阳发展新定位助力加力。要履行好民主监督职能，把握监督重点、改进监督方法、提升监督效能，为营造良好政治生态助力加力。

　　李亚表示，全市各民主党派、工商联和无党派人士要切实加强政治建设、能力建设、作风建设、制度建设，全面提升履职能力，更好地担负使命、发挥作用。中共洛阳市委将进一步完善合作机制，搭建互动协商平台，畅通联系沟通渠道，为党外人士发挥优势、贡献力量、实现价值提供坚强保障。各级党委特别是统战部门要虚心接受党外人士监督，为他们更好履行职能、发挥作用创造条件、提供保障，推动多党合作事业健康发展，画好团结奋斗的最大同心圆。

　　赵会生、杨炳旭、王琰君、陈淑欣、王飞、李保国、侯占国等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 王子君)
[ 责任编辑：崔利利]
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