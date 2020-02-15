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洛阳这个家庭非过年过节冰箱从来不开，原因是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 20:14

　　非过年过节不开冰箱，卫生间永远放着盛放废水的水桶，娃的袜子破了知道找妈妈补一补……这些行为背后都透露出节俭的好家风。

　　今日，洛阳市委办公室举办“话家风讲节俭”座谈会，邀请市委办公室的党员干部和家属围绕“节俭”这一主题进行座谈，交流反对浪费、厉行节约的感悟。一种生活理念、一个节水习惯、一种节俭做法……点点滴滴都能体现出节俭的理念。洛报融媒记者选取三个家庭交流的节俭故事，与读者共同分享。

　　衣食住行四方面养成勤俭节约好习惯

　　“勤俭节约要从一点一滴做起。”洛阳市委办公室第六支部党员李洪毅说，父母是老师，自己小时候就养成了节约的习惯，一直保持到现在。日常穿着够用即可，衣服鞋祙常穿到不能再穿为止，自己结婚时的一双皮鞋至今依旧在穿，算算已经有18个年头了。

　　非过年过节，李洪毅家里的冰箱平时基本不开。“超市就在家门口，现吃现买。”李洪毅说，这样做的好处是每顿饭按需购买，肉禽蔬菜吃多少买多少。在住的方面，李洪毅要求不高，家里的家具、电器及生活物品只要满足日常起居及生活所需即可。十年前，他利用年休假时间自己动手简单装修了一套新房子，包括吊顶、贴瓷砖、走水电全部花销不到5000块。

　　截至今年6月，人生第一台夏利汽车一共陪伴了李洪毅15年，直到跑不动报废为止。7月他新购一台五菱宏光新车，价格不超6万。“我的理解，汽车嘛，够用即可，适合自己的就是好车。”李洪毅说。

　　老人的一个习惯，让全家养成节水习惯

　　“我们家勤俭节约的好习惯都来自我的婆婆，节水习惯对全家影响深刻。”洛阳市委办机要保密支部党员韩晓辉的媳妇孟霞说，第一次去公婆家，自己刚打开水龙头洗手，婆婆就塞了一个水盆到下面接水。

　　成家后，孟霞发现婆婆家里的厨房、卫生间分别有一个水桶，用来接生活废水。“一开始我不太理解，家里又不是差这点钱，至于这么节省吗？”孟霞说，因为节水一家一月只用2吨水，还引来了物业的关注，物业专门来家里核实。

　　随着这几年环保理念逐渐深入人心，孟霞渐渐意识到婆婆的可贵之处。“表面上只是每个月节省了一点电费和水费，实际上是在为国家环保作贡献。”孟霞说，现在全家自觉节约用水、用电，一家人用水用电量在全小区排名都是倒数。

　　“现在我家卫生间也放了水桶，专门接生活废水用来冲厕所。”孟霞说，婆婆的好习惯传承到了每个家庭成员中。

　　言传身教，剩饭打包好习惯传三代

　　“我的父母都是经历过三年自然灾害、过过苦日子的人，我从小就听他们讲过缺吃少喝岁月里的艰辛和不易。”洛阳市委办公室第七支部党员高黎霞说，从小父母就告诉她，吃饭不要剩饭菜，偶尔有剩要存好下顿再吃，外出吃饭剩菜一定要打包带走。

　　现在这些习惯也影响着高黎霞的孩子。每次外出吃饭，孩子看桌子上还有剩菜，就会主动要求要打包带走。爱吃零食是孩子的天性，高黎霞对孩子的要求是家里如果还有，就不能重复买。时间久了，孩子也养成了习惯，想吃东西之前，就会先问问家里有没有。“现在孩子还学会了垃圾分类，平时把可回收的纸类、塑料等可回收类物品都会收集起来，等着收废品的来回收。”高黎霞说。

　　“平时孩子画画的纸都是正反两面用，小袜子破洞了都知道让妈妈给缝一缝后还可以穿。”高黎霞说，父母就是这样潜移默化地影响着自己，而自己又将这些好习惯传承给了孩子。

　　热热闹闹的交流结束了，在场的每个人都深受启发。驻洛阳市委办纪检监察组副组长王红霞当场表示，市委办是党的机关重要工作部门，理应做表率、当标杆。从今天开始，各位家属就是市委办聘请的家庭监督员，希望组织的手与家庭的手挽起来，共同营造反对浪费、厉行节约的“新食尚”……（洛报融媒记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利]
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