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“师徒”合伙盗窃电动车双双落网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 20:14

　　师傅”精心“教授”盗窃方法，“徒弟”学习后进行“实践”，盗窃电动车。近日，宜阳警方经过缜密调查，将这对窃贼“师徒”双双擒获，追缴被盗电动自行车数辆。

　　8月15日，宜阳县公安局巡特警大队接到群众报警，称其停在县城一便利店门口的电动车被盗。接警后，民警迅速展开调查，通过对比分析，很快锁定前科人员李某、谷某有重大作案嫌疑。

　　民警对两人作案手法分析后，发现两人作案时，李某总是在不远处为谷某放哨，“指导”谷某实施盗窃。见盗窃时机成熟，李某便会用动作、眼神等“教授”谷某如何掩人耳目，如何使用作案工具，如何将撬开的电动车悄无声息的盗走。

　　经过串并案分析，民警发现两名犯罪嫌疑人已在县城作案数起。为了将两人早日抓获归案，民警在两人经常出没的地点、路段展开蹲守。8月22日，李某、谷某正准备再次实施作案时，被早早守候的便衣民警当场抓获。

　　经审讯，李某、谷某对盗窃电动车犯罪事实供认不讳。

　　民警提醒，电动车车主最好加装防盗性能好的车锁，停车时将车停放在指定的停车点或有人看管的停车场。一旦车辆失窃，迅速拨打110报警。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 周媛 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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