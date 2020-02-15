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洛阳两个志愿服务先进典型受全国表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 20:14

　　洛报融媒记者今日从洛阳市文明办获悉，全国推进学雷锋志愿服务工作电视电话会议当天上午召开，表彰了2019年度全国宣传推选学雷锋志愿服务“四个100”先进典型，洛阳市一个志愿服务组织、一个志愿服务项目入列。

　　2019年度全国宣传推选学雷锋志愿服务“四个100”先进典型活动由中央宣传部、中央文明办等单位共同主办，经层层推举、选拔，在全国范围内选出100个最美志愿者、100个最佳志愿服务项目、100个最佳志愿服务组织、100个最美志愿服务社区，旨在传递爱与温暖，凝聚向上向善的强大力量。此次，洛阳市志愿者社区书画院被推选为最佳志愿服务组织，洛阳市“银发志愿服务队”普法宣传教育项目被推选为最佳志愿服务项目。

　　洛阳市志愿者社区书画院成立于2014年。6年来，该院积极组织全市书画爱好者深入社区、乡村开展义务书画培训、义写春联等文化志愿服务，并在全市建立了146家基层志愿者社区书画院，让先进文化占领基层思想文化阵地。

　　洛阳市“银发志愿服务队”普法宣传教育项目发起于2010年。该项目依托洛阳市公安局“银发志愿服务队”，组织热心公益事业的离退休老同志进社区和校园，针对不同人群、根据不同需求，开展形式多样的法治宣传教育志愿服务，让法治安全教育深入社会的每一个角落。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 田利锋）
[ 责任编辑：崔利利]
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