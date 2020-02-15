洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

定啦！9月1日，洛阳中小学正式开学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 18:49

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局召开的相关会议上获悉，今年全市中小学秋季开学时间为9月1日，原则上不举行开学典礼等大型活动，各学校要按照疫情防控常态化工作要求，做好各项防控工作。

　　开学前14天，每天上报健康状况

　　按照要求，9月1日开学前，全市所有中小学师生均要通过钉钉打卡，如实填报开学前14天的外出情况和身体健康状况；在开学前一周，各校要全面掌握师生健康码情况，有省、市健康绿码者方可入校；持省、市健康码黄、红码的教职员工及学生，在持码期间应按社区要求做好居家隔离和核酸、血清检测，确保安全后方可返校。

　　低风险等级地区人员：持健康通行“洛康码”，在测温正常且做好个人防护的前提下，可有序返校。

　　有中高风险等级地区旅居史人员：返校时须持返校前7日内核酸检测阴性证明，或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行“绿码”；如无法提供上述核酸检测阴性信息，应立即接受核酸检测或接受16天隔离医学观察。

　　境外师生(含国外留学生)：未接到学校通知一律不返校，返校时须出示核酸检测证明材料。各校要按照依法、科学、精准防控要求，规范人员健康管理措施，不得在常态化防控措施之外对师生附加其他不合理限制要求。

　　要严格落实错峰返校措施

　　开学前，各校将结合春季开学工作情况，科学谋划秋季学期疫情防控工作，完善返校方案、应急预案，落实分批错峰返校；统一安排新生报到、注册，老生返校的交通、注册、入学教育等各环节的防控措施。开学后，各校将组织疫情防控演练，系统检验各环节风险，全面堵塞防控漏洞。

　　此外，各校还要全面开展信息排查和病毒检测，开学前后对全体师生、员工暑期行踪、健康状况进行持续不间断的摸底排查，落实好“零报告、日报告”制度。对排查发现的身体状况异常者、从境外或国内中高风险地区返回的人员，要督促其做好居家隔离和核酸、血清检测，确保“应检尽检”“应检早检”。

　　在校保持安全距离，采取错峰就餐

　　按照要求，我市中小学开学后，学生在上下学途中原则上要佩戴口罩，进入校园后可自愿佩戴。学校食堂将采取错峰用餐，就餐排队时要与他人保持1米以上距离。在宿舍安排方面，学生宿舍人均面积不得少于2.5平方米，要坚持开窗通风换气，尽可能减少住宿人员并拉开床位距离。图书馆、实验室等公共场所，实行人员限流。

　　各校应持续强化教室、实验室等教学区域，宿舍、家属区等生活区域的常态化疫情防控，做好防疫物资储备。对于公共物品及地面、走廊、电梯等公共区域，应及时组织人员清洁、消毒；规范开展绿地、楼道、食堂、宿舍等重点区域病媒生物防治；及时开展卫生大扫除，彻底清理杂物、废弃物、卫生死角，保持校园整体环境干净、整洁。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 王三河）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳以沿黄生态保护治理为引领 把黄...
  • 洛阳倒盏民俗村开展夜游活动 游客体验...
  • 便民！洛阳市推行瓶装液化气“钢瓶不...
  • 昨起，22路公交终点站延长至周山大道...
  • 偃师市府店镇佛光村有座“抗日十三无...
  • 昨天洛阳各婚姻登记处迎结婚登记高峰 ...
  • 古今辉映、诗和远方 《河洛地理》是非...
  • 新安法院审理一起涉恶案件
  • 洛阳名士李萼楼油印诗稿初稿现身 是近...
  • 洛阳中冶重工：研发新型墙材智能装备 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月24日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁：实现足球绿茵场...
    老城区邙山街道办事处...
    古都新生活 亲子共健身
    2020年洛阳市青少年人...
    精彩热帖

    寻访古城

    蓝天白云

    相守相伴

    葡萄园里姐妹花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605