定啦！9月1日，洛阳中小学正式开学

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局召开的相关会议上获悉，今年全市中小学秋季开学时间为9月1日，原则上不举行开学典礼等大型活动，各学校要按照疫情防控常态化工作要求，做好各项防控工作。

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局召开的相关会议上获悉，今年全市中小学秋季开学时间为9月1日，原则上不举行开学典礼等大型活动，各学校要按照疫情防控常态化工作要求，做好各项防控工作。

开学前14天，每天上报健康状况

按照要求，9月1日开学前，全市所有中小学师生均要通过钉钉打卡，如实填报开学前14天的外出情况和身体健康状况；在开学前一周，各校要全面掌握师生健康码情况，有省、市健康绿码者方可入校；持省、市健康码黄、红码的教职员工及学生，在持码期间应按社区要求做好居家隔离和核酸、血清检测，确保安全后方可返校。

低风险等级地区人员：持健康通行“洛康码”，在测温正常且做好个人防护的前提下，可有序返校。

有中高风险等级地区旅居史人员：返校时须持返校前7日内核酸检测阴性证明，或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行“绿码”；如无法提供上述核酸检测阴性信息，应立即接受核酸检测或接受16天隔离医学观察。

境外师生(含国外留学生)：未接到学校通知一律不返校，返校时须出示核酸检测证明材料。各校要按照依法、科学、精准防控要求，规范人员健康管理措施，不得在常态化防控措施之外对师生附加其他不合理限制要求。

要严格落实错峰返校措施

开学前，各校将结合春季开学工作情况，科学谋划秋季学期疫情防控工作，完善返校方案、应急预案，落实分批错峰返校；统一安排新生报到、注册，老生返校的交通、注册、入学教育等各环节的防控措施。开学后，各校将组织疫情防控演练，系统检验各环节风险，全面堵塞防控漏洞。

此外，各校还要全面开展信息排查和病毒检测，开学前后对全体师生、员工暑期行踪、健康状况进行持续不间断的摸底排查，落实好“零报告、日报告”制度。对排查发现的身体状况异常者、从境外或国内中高风险地区返回的人员，要督促其做好居家隔离和核酸、血清检测，确保“应检尽检”“应检早检”。

在校保持安全距离，采取错峰就餐

按照要求，我市中小学开学后，学生在上下学途中原则上要佩戴口罩，进入校园后可自愿佩戴。学校食堂将采取错峰用餐，就餐排队时要与他人保持1米以上距离。在宿舍安排方面，学生宿舍人均面积不得少于2.5平方米，要坚持开窗通风换气，尽可能减少住宿人员并拉开床位距离。图书馆、实验室等公共场所，实行人员限流。

各校应持续强化教室、实验室等教学区域，宿舍、家属区等生活区域的常态化疫情防控，做好防疫物资储备。对于公共物品及地面、走廊、电梯等公共区域，应及时组织人员清洁、消毒；规范开展绿地、楼道、食堂、宿舍等重点区域病媒生物防治；及时开展卫生大扫除，彻底清理杂物、废弃物、卫生死角，保持校园整体环境干净、整洁。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 王三河）