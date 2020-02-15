一审独任制适用率达87.8%！洛阳法院民事诉讼程序繁简分流试点改革工作亮点纷呈

今日，洛阳市中级人民法院(以下简称“洛阳中院”)召开民事诉讼程序繁简分流改革试点工作新闻发布会，介绍了全市法院民事诉讼程序繁简分流改革试点工作取得的显著成效。

今日，洛阳市中级人民法院(以下简称“洛阳中院”)召开民事诉讼程序繁简分流改革试点工作新闻发布会，介绍了全市法院民事诉讼程序繁简分流改革试点工作取得的显著成效。

会上，洛阳中院党组副书记、常务副院长李红伟通报洛阳中院民事诉讼程序繁简分流试点改革工作开展情况；洛阳中院执行局局长、司改办主任胡博文发布6起洛阳法院在民事诉讼程序繁简分流试点改革工作中的典型案例。新闻发布会由洛阳中院政治部主任田芃主持。

据介绍，2019年12月28日，全国人大常委会授权最高人民法院在北京、上海、洛阳等20个城市中基层人民法院开展民事诉讼程序繁简分流试点改革工作，其中18个城市为直辖市、省会城市和计划单列市，仅洛阳和苏州两个省辖市。

作为全国民事诉讼程序繁简分流改革的20个试点法院之一，洛阳中院自今年1月15日起全面推进繁简分流改革试点工作，目前，改革亮点纷呈，取得显著成效。会上，李红伟对全市法院改革试点工作基本情况做了详细介绍。

提升政治站位，高标准谋划推动。强化组织保障，及时成立由院党组书记、院长担任组长的改革工作领导小组，全面负责改革试点推进工作。始终坚持党委领导，及时向党委、党委政法委报告改革试点工作情况，积极争取上级支持，着力构建“党委领导、政府支持、法院主办、部门配合、社会广泛参与”的改革工作格局。完善工作方案，在准确把握改革精神基础上，高质量制定《洛阳市中级人民法院民事诉讼程序繁简分流改革试点工作实施办法》及5个《实施细则》，将一些实践中行之有效的经验予以固定，确保全市基层法院在最好平台上统一起步。各基层法院也相继出台相关配套方案，围绕五项重点改革任务定制度、搭平台、建机制，基本构建了完善的制度框架体系。强化教育培训，针对试点改革中新的程序规定较多的实际，两级法院普遍采用集中培训、现场测试、网络答题等多种形式强化教育、提升能力，推动员额法官和法官助理全面掌握改革事项，自觉将学习成果转化为推动工作的强大动力。

注重工作衔接，多维度统筹推进。坚持将繁简分流改革作为破解发展难题的总抓手，将各项工作都纳入繁简分流改革试点中通盘考虑、系统谋划、同步推进，切实形成了强大合力。注重与优化营商法治环境相结合，制定《关于充分发挥审判职能提升法治化营商环境指标的办法》等文件，规定适用小额诉讼程序的营商环境类案件30日内审结，适用简易程序的60日内审结，适用普通程序的120日内审结。完善破产案件繁简分流机制，努力实现简单案件、普通案件、疑难复杂案件分别比省定时间提前1个月、2个月、6个月结案。注重与提升群众执法满意度相结合，针对人民群众对高效公正化解纠纷的实际需求，优化司法资源配置和办案程序，在着力提升办案效率的基础上，修订完善《院庭长审判监督管理权责清单》《法官、法官助理、书记员权责清单》等文件，健全权力监督制约机制，确保效率提升同时质量不下滑。

坚持问题导向，多举措提升成效。做大做强立案部门，强化纠纷多元化解，优化司法资源配置，深化电子诉讼应用。其中，深入推进“分调裁审”机制改革，市中院民事速裁团队分流案件占二审民事案件总数的25.3%，平均审理周期仅33天。截至目前，全市法院共登记入册特邀调解组织180个、特邀调解员558名，诉前委派调解纠纷10412件，调解成功5834件，调解率达到56.1%。全市基层法院一审独任制适用率达87.8%；市中院民事二审独任制适用率达26.7%，平均期限53.5天，比全部民事二审案件缩短29.4天。截至8月15日，全市法院共网上立案18236件、在线庭审2675件、电子送达73592次，送达裁判文书2350份，一次性电子送达成功率达92.2%，线上办案、线上服务的理念更加深入人心，不仅减轻了群众诉累，也有效节约了司法资源。

在试点改革带动下，洛阳法院整体审判质效明显提升，上半年总体结案率达到全省第四位，案件平均审理期限同比缩短9天，基层法院结案率达到81.1%，比全省均值高5.9个百分点。16家基层法院中，有11家法院的结案率进入全省前50名，试点改革在缩短办案周期、提升办案效率方面的红利明显释放。同时，全市法院一审服判息诉率同比提高1.98个百分点、发改率同比下降0.7个百分点、再审审查率同比下降2.3个百分点，总体审判运行态势持续向好发展。

深入推进民事诉讼程序繁简分流改革试点工作是人民法院提高审判效能的实际需求，是满足人民群众多元、高效、便捷司法需求的重要举措。作为试点法院，洛阳法院将在市委坚强领导下，在上级法院具体指导下，在社会的监督支持下，紧紧围绕改革重点任务，让诉讼与调解对接起来、让诉讼程序简化起来、让独任审判扩大起来、让电子数据奔跑起来，不断满足人民群众对司法工作的新要求、新期待，为洛阳市加快建设副中心、致力打造增长极提供更加优质高效的司法服务和保障。(记者 李珂尧 实习生 吴小芳)