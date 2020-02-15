洛阳扩展以工代训补贴范围 标准是每人每月200元

“以工代训真是好，我不仅提升了技能，培训期间还正常拿工资，一举两得。”今日，来自宜阳县的沈冲高兴地说。

“以工代训真是好，我不仅提升了技能，培训期间还正常拿工资，一举两得。”今日，来自宜阳县的沈冲高兴地说。

沈冲口中的“以工代训”，是我市稳就业、保就业的政策之一，主要是支持企业利用自有场所、生产设备，让职工边工作边进行生产技能提升的培训。

“以工代训的实行，对企业来说有国家资金补贴支持，还可以吸纳更多的劳动者到岗进行实际操作，为企业带来规模效益。对劳动者来说增加了就业机会，帮助他们更好地掌握相应岗位的专业技能，降低失业风险。”市人社局相关负责人介绍说。

今年以来，为有效应对国内外疫情形势和经济下行压力对就业的影响，做好常态化疫情防控中的稳就业工作，根据人社部、财政部印发《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》，我市明确扩展了以工代训补贴范围。开展以工代训的企业，根据以工代训人数，按每人每月200元的标准给予企业以工代训补贴，补贴期限最长不超过6个月。

在洛阳，究竟哪些企业可以享受以工代训补贴政策呢？

●以工代训补贴范围主要有：

对中小微企业吸纳就业困难人员、零就业家庭成员、离校两年内高校毕业生、登记失业人员就业，并开展以工代训的；

对受疫情影响较大的外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等行业各类企业，开展以工代训的。

●企业如何申请以工代训补贴？

1、申请。符合条件的企业向所在县(市)区人力资源和社会保障部门申请以工代训职业培训补贴。

2、审核。各县(市)区人力资源和社会保障部门对企业提交的申报材料进行审核，并进行为期不少于3个工作日的公示。对公示无异议的，申请同级财政部门拨付资金。

●企业需提供的资料

1、企业以工代训补贴申领表；

2、企业营业执照复印件和在银行开设基本账户复印件(加盖公章)

3、企业申请以工代训补贴职工花名册；

4、企业上月份(或前几个月)的发放职工工资银行对账单。

据悉，以工代训政策受理期限截止到今年12月31日。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆)