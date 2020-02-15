明晚，来洛阳文博体育公园篮球场看现实版“大灌篮”吧！

明日18时，在洛阳文博体育公园篮球场，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛将打响首场比拼，由我市“球迷”组成的16支篮球队将通过强强对决，强势唤醒洛阳市民躁动的篮球热情。

明日18时，在洛阳文博体育公园篮球场，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛将打响首场比拼，由我市“球迷”组成的16支篮球队将通过强强对决，强势唤醒洛阳市民躁动的篮球热情。

群英荟萃，谁将率先把握比赛先机？谁将在赛场中上演现实版“大灌篮”？喜爱篮球的您，明晚一定要前往现场观赛，不要错过这场热血篮球之约！

本届全民健身运动会篮球比赛分为甲、乙两组。此次乙组率先开赛，比赛将持续至8月31日，设置有“男子成人五人制、三人制篮球赛”、“男子青少年三人制篮球赛”、“小学生组三人制篮球赛”三大比赛项目，目前共吸引400余名市民报名参与。

甲组比赛则主要面向各市直机关单位及各县(市、区)的代表队，比赛将于9月21日至25日举办，目前报名工作正在火热进行中。因参赛名额有限，想要参与的市民请尽快报名。报名时，下载“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“篮球比赛”进行报名。

本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛 实习生 孙棹帆)