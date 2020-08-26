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洛龙区：整治美化工程接近尾声 乡村面貌靓姿初显

　　今日，记者在位于滨河南路东沿线旁的洛龙区李楼镇万年青村、白碛村、李楼村等村庄看到，经过前期对沿线村庄的综合整治美化，沿线不少村庄呈现仿古风格，一些墙体上绘有古诗词或绘画作品，与仿古建筑融为一体，充满诗情画意。目前，整治美化工程接近尾声，乡村面貌靓姿初显。

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来源： 洛阳网    2020-08-26 17:06 [ 责任编辑： 唐好优（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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