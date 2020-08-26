今日，记者在位于滨河南路东沿线旁的洛龙区李楼镇万年青村、白碛村、李楼村等村庄看到，经过前期对沿线村庄的综合整治美化，沿线不少民居呈现古香古色的新貌，一些墙体还以唐代诗人白居易唐诗文化为主题，描绘上古诗词或绘画作品，与田园风光的仿古民居融为一体，显得生动鲜活、充满诗情画意。
今日，记者在位于滨河南路东沿线旁的洛龙区李楼镇万年青村、白碛村、李楼村等村庄看到，经过前期对沿线村庄的综合整治美化，沿线不少村庄呈现仿古风格，一些墙体上绘有古诗词或绘画作品，与仿古建筑融为一体，充满诗情画意。目前，整治美化工程接近尾声，乡村面貌靓姿初显。
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