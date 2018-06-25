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报名吗？“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会自行车比赛来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-26 11:18

　　自行车障碍赛、定车赛、慢骑赛，您有兴趣参与吗？ 9月6日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会自行车比赛将在洛龙区定鼎门广场开赛。从即日起，赛事报名通道正式开启，因名额有限，请您尽快报名。

　　此次比赛设置有集体项目和个人项目。集体项目为自行车慢骑团体赛，每队5人参赛；个人项目则包括自行车障碍赛、自行车定车赛和自行车慢骑赛。

　　凡身体健康，年龄为12岁至65岁之间(1955年1月1日至2008年12月31日期间出生)，在我市工作、生活、学习的人士均可报名参加，报名工作将于8月30日截止。

　　此次比赛免费报名，将采取线上、线下两种报名方式。选择线上报名，您可下载“云动洛阳”APP,点击“赛事活动”,选择“自行车赛”进行报名；选择线下报名，您可将电子版报名表发送至洛阳市自行车运动协会邮箱(lyszxcxh@qq.com)。

　　线上报名联系人：李衡

　　联系电话：18838121155

　　线下报名联系人：马昊

　　联系电话：17337936600

　　需要注意的是，参赛选手须自备参赛自行车、护具，车型为山地自行车(1.95以上车胎不得参加比赛)、公路自行车或旅行自行车，其余车型禁止参赛。车身不可安装外在辅助动力、休息副把。所有参赛选手在比赛时必须配戴头盔。

　　本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。(记者　郭瑛)
[ 责任编辑：马佳佳]
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