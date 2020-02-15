@洛阳人，2020年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动来了!

今年8月29日是第17个全国测绘法宣传日。今日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，8月27日至9月2日，该局将组织开展2020年全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，向市民普及国家版图知识和测绘法律法规，提高群众的国家版图意识，形成正确使用中国地图的社会氛围。
今年8月29日是第17个全国测绘法宣传日。今日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，8月27日至9月2日，该局将组织开展2020年全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，向市民普及国家版图知识和测绘法律法规，提高群众的国家版图意识，形成正确使用中国地图的社会氛围。
宣传周期间，除了在洛阳市规划展示馆设置宣传区，集中展示国家版图、标准地图、测绘法等方面知识外，市自然资源和规划局还将于8月29日9时至10时30分，在此开展第17个全国测绘法宣传日的洛阳主场活动，现场将举行测绘仪器科普、无人机展示讲解、洛阳市交通旅游图免费发放等互动活动。
值得关注的是，在8月29日的主场活动中，市自然资源和规划局将通过“云直播”平台进行视频直播，进一步营造“规范使用地图一点都不能错”的社会氛围。(记者 郭瑛 通讯员 房良)④
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