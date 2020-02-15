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洛阳眼科医院青少年近视发展评估体系上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-26 09:57

马上就要开学了，

神兽”即将归笼！

孩子暑假在家经常玩手机、看电视

家长们是不是很担心

孩子的视力问题？

尤其是父母双方都是近视的

一定要注意！

其实近视是可以预测的

只是大部分人不知道

洛阳博爱眼科医院

青少年近视发展评估体系来了！

赶紧带着孩子来测测，

近视风险有多大！

识别下方二维码，直接购买参与。

测眼轴如同测骨龄，

可以预判孩子成人后

近视大概长到多少度！

控制眼轴增长速度，是近视防控之根本！

近些年，

孩子们的视力问题，

越来越引起家长们的重视！

1 惊人的近视发生率

小学生近视率为36%，

初中生为71.6%，

高中生高达81%…

一项青少年近视调查结果，

让人们对于我国儿童青少年的

近视发病情况格外担忧。

更值得警惕的是

近视年龄也在不断提前

　　造成青少年近视的元凶

　　主要有三点：

　　一是学习负担过重，过多的近距离书写和阅读，户外活动减少，造成眼球远距离聚焦的功能衰退；

　　二是过早过多地接触手机、平板电脑等电子产品，加重了视疲劳，也压缩了青少年本该在户外活动的时间；

　　三是所谓特长培养，钢琴、书法、美术等都是近距离用眼，加重了近视的发展。

2 真性近视 VS 假性近视

首先

没有一个近视眼是一夜之间发生的

都是一个从量变到质变的过程

因此，及早发现孩子近视的早期征兆

非！常！重！要！

如果您发现

孩子看东西眯眼睛

或者喜欢侧头看东西

就要引起警惕了！

　　近视到一定程度时，孩子才会明确表达看远看不清楚。学校每个学期的视力检查往往是发现近视的第一道关，如果视力达不到同龄人的正常标准，就应该到医院做散瞳验光，准确了解屈光度。

　　真性近视

　　如散瞳验光发现有近视，就是“真性近视”，这是不可逆的，必要时在医生指导下配戴眼镜，且加强随访，每半年检查一次，随时调整眼镜度数。

　　假性近视

　　如果自然瞳孔下验光有近视，而散瞳验光没有近视，就为“假性近视”，即调节性近视，为睫状肌调节痉挛所致，适当采用睫状肌麻痹剂即可恢复视力，如托吡卡胺或阿托品。

非常遗憾

目前青少年近视还没有方法可以治疗

近视眼矫正手术虽然已经很成熟

但都是针对屈光度已经稳定的成年人

青少年近视的主要措施在于防控

它是可预测的！

3 洛阳博爱眼科医院近视防控体系

　　洛阳博爱眼科医院青少年近视防控体系，从预防、监测、检查、矫正四方面着手，运用建立屈光发育档案、远视储备的检查、双眼视功能检查、医学验光配镜、验配角膜塑形镜等方法，及早预警近视的发生，预防假性近视向真性近视发展，控制“真性近视”过快发展，建立近视防控个性化诊疗全新体系，让孩子的视力可防可控。

咨询电话：0379-63656666

　　01

　　远视储备、双眼视功能

　　等深度眼部检查

　　远视储备检查：通过孩子眼轴长度、角膜曲率、视力状况等检查项目，监测出孩子的“远视储备”情况，预测近视发生和发展的情况。

　　双眼视功能检查：找到导致孩子近视的眼球结构功能问题，需要针对眼部调节、运动功能进行NRA、PRA、BCC、聚散能力测量等多项检查。

　　02

　　医学验光配镜

　　验光不准确是导致近视度数加深的重要因素。青少年儿童选择医学验光非常重要，尤其是16岁以下的青少年，初次配镜必须到正规眼科医疗机构，进行医学验光配镜。

　　　重要提醒：

　　1、儿童初次验光需要散瞳验光，建议到正规医院进行医学验光，以保证验光的准确性。

　　2、电脑验光单不能作为配镜的处方单，并且儿童在未散瞳的情况下会有很大的误差。

　　03

　　近视控制技术：

　　角膜塑形镜、周边离焦眼镜

　　角膜塑形镜：是一种采用高透氧材质根据逆几何形态设计的隐形眼镜。通过夜间配戴角膜塑形镜，白天获得清晰裸眼视力，解除周边视网膜模糊像，并在一定程度上抑制眼轴增长，延缓近视增长速度。

　　周边离焦眼镜：针对孩子的眼轴、角膜曲率等视力状况，验配契合孩子眼球的离焦镜片，使视网膜周边的远视性离焦变为近视性离焦，从而抑制眼轴增长，延缓近视的增长速度。

　　重要提醒：

　　1、角膜塑形镜必须在二级以上医疗机构验配；

　　2、验配角膜塑形镜的医生和技师(视光师)必须具有中级以上职称，且必须在眼科医生配合下完成；

　　3、角膜塑形镜验配流程严谨，必须经过严格的检查、医学验光和试戴，才能验配。

　　04

　　0.01%低浓度阿托品

　　低浓度阿托品(0.01%)，目前在临床上主要用于延缓近视发展，须在专业眼科医生的指导下使用，长期用阿托品者需要定期复查眼部各项指标的发育情况。

4 其他防控近视的注意事项

　　1、如果孩子有眯眼、歪头、看不清黑板等情况，很可能是近视了，请及时到医院散瞳验光，在医生指导下配戴眼镜。且加强随访，每半年检查一次，随时调整眼镜度数。

　　2、注意光线、坐姿、握笔姿势等。孩子书写、阅读时应保证适宜的照明度，不要在阳光直射或昏暗的环境中。桌椅高度要合适，读书写字时，胸口距离桌子一拳；眼睛距离书本一尺（33cm）；握笔手指距离笔尖一寸（约3cm）距离。

　　3、不要误信、迷信各种所谓近视治疗仪、保健仪和赢利性机构的虚假宣传，以免耽误近视的防治。

开学前，

带孩子，

快到博爱眼科医院，

做个视力检查吧！

（本文为广告）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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