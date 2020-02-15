管好爱犬 莫让悲剧重现（马寺钟声）

前几日，广东省佛山市顺德区杏坛镇一位老人被一只狗身上的牵引绳绊倒，经送医抢救无效去世，引发网友热议。其实，关于犬类伤人的新闻，近年来屡屡见诸报端，这也凸显了治理养犬的复杂性。

前几日，广东省佛山市顺德区杏坛镇一位老人被一只狗身上的牵引绳绊倒，经送医抢救无效去世，引发网友热议。其实，关于犬类伤人的新闻，近年来屡屡见诸报端，这也凸显了治理养犬的复杂性。

就在18日，我市发出通知，在全市限养区开展养犬专项治理行动，针对的就是饲养大型犬、烈性犬问题，以及无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴链、犬只随地便溺等问题。其实，这些年我市一直都在开展养犬治理，这些硬性规定对养犬人有很大的约束。可治理归治理，毕竟这些只是外部约束，一些养犬人有意无意地违犯规则，自律性亟待加强。

有一位动物学家曾幽默地形容人狗之间的关系：“不是人驯化了狗，是狗驯化了人。”确实，在很多家庭里，狗都扮演着重要角色，在养狗爱狗的人眼中，它们是家人、朋友，但在更多没有养狗的人看来，狗是一种有很大不确定性的动物，有潜在的危险。总之一句话，人与狗之间的矛盾，归根结底是人与人的矛盾，根本还是如何从源头上做好管理。

说到底，养犬是个人权利这没错，但养犬自由离不开养犬自律。一个小区内，大家都生活在同一个公共区域，如果面前突然蹿出一条狗，难免会让人胆战心惊；还有一些养犬人觉得狗小不需要拴狗绳，但这种小狗往往喜欢去“挑战”大狗，每遇此景，狗主人除了吆喝也是束手无策，更不必说狗在小区内随地大小便了……多一些规则意识，少一些疏忽大意，才能减少悲剧的发生，才能不断提升现代文明对犬类的包容度。希望每一名爱犬者都能从这起事件中汲取教训，管好自己的爱犬，牵紧“文明绳”，不要因疏忽让悲剧再次发生，这也是对自己和公众负责。(万晓阳)