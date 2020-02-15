洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

管好爱犬 莫让悲剧重现（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-26 08:48

　　前几日，广东省佛山市顺德区杏坛镇一位老人被一只狗身上的牵引绳绊倒，经送医抢救无效去世，引发网友热议。其实，关于犬类伤人的新闻，近年来屡屡见诸报端，这也凸显了治理养犬的复杂性。

　　就在18日，我市发出通知，在全市限养区开展养犬专项治理行动，针对的就是饲养大型犬、烈性犬问题，以及无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴链、犬只随地便溺等问题。其实，这些年我市一直都在开展养犬治理，这些硬性规定对养犬人有很大的约束。可治理归治理，毕竟这些只是外部约束，一些养犬人有意无意地违犯规则，自律性亟待加强。

　　有一位动物学家曾幽默地形容人狗之间的关系：“不是人驯化了狗，是狗驯化了人。”确实，在很多家庭里，狗都扮演着重要角色，在养狗爱狗的人眼中，它们是家人、朋友，但在更多没有养狗的人看来，狗是一种有很大不确定性的动物，有潜在的危险。总之一句话，人与狗之间的矛盾，归根结底是人与人的矛盾，根本还是如何从源头上做好管理。

　　说到底，养犬是个人权利这没错，但养犬自由离不开养犬自律。一个小区内，大家都生活在同一个公共区域，如果面前突然蹿出一条狗，难免会让人胆战心惊；还有一些养犬人觉得狗小不需要拴狗绳，但这种小狗往往喜欢去“挑战”大狗，每遇此景，狗主人除了吆喝也是束手无策，更不必说狗在小区内随地大小便了……多一些规则意识，少一些疏忽大意，才能减少悲剧的发生，才能不断提升现代文明对犬类的包容度。希望每一名爱犬者都能从这起事件中汲取教训，管好自己的爱犬，牵紧“文明绳”，不要因疏忽让悲剧再次发生，这也是对自己和公众负责。(万晓阳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳以沿黄生态保护治理为引领 把黄...
  • 涉案269万元的逃犯隐姓埋名开饭馆 骑...
  • 洛阳倒盏民俗村开展夜游活动 游客体验...
  • 便民！洛阳市推行瓶装液化气“钢瓶不...
  • 李亚到宜阳县调研时强调：因地制宜发...
  • 昨起，22路公交终点站延长至周山大道...
  • 李亚：要实现内涵外延一起抓，村容村...
  • 昨天洛阳各婚姻登记处迎结婚登记高峰 ...
  • 偃师市府店镇佛光村有座“抗日十三无...
  • 苹果旗舰店又双叕用了这项“洛阳创新...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月24日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁：实现足球绿茵场...
    老城区邙山街道办事处...
    古都新生活 亲子共健身
    2020年洛阳市青少年人...
    精彩热帖

    寻访古城

    秋意

    踩踏领地

    葡萄园里姐妹花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605