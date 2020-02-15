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七夕节洛阳“农机约会”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-26 08:48

　　25日上午，市工信局一楼会议室，不大的屋子里坐得满满当当。

　　十几家我市优秀农机企业和研发机构代表在这里济济一堂：有“大而全”的国企中国一拖、中收公司，有“高精尖”的研发机构国家农机装备创新中心，有“小而美”的民企辰汉科技、四达农机……

　　农机企业和研发机构代表相聚于此，为的是“配对”——配对技术、配对人才、配对发展，谋求洛阳农机产业整体升级。事先填好的《企业需求书》像一张张“征婚广告”，起初大家有些拘谨，随着逐个介绍，话匣子打开，气氛热烈起来……

　　有的开门见山，提出需求——

　　“我们企业主要有两方面需求，一个是智能传感器和大数据平台的接入，为农机智能操控提供支持；另一个是新材料的应用，改变传统观念中农机傻大笨粗的印象，朝精细制造上努力。”近年在绿色改造上持续发力的中收公司代表抛出两个难题。

　　国家农机装备创新中心代表回应：“在传感器方面我们有专业团队，能够结合企业具体要求定制化开发。至于新材料，目前我们已经在耐磨旋耕机刀片上进行试生产，咱们可以进一步探讨。”

　　有的相见恨晚，发出感叹——

　　正在向动力换挡及动力换向技术发起冲锋的路通公司代表表示：“我们企业一直在为迈向中高端努力，但作为私营企业无法承担巨大的研发费用，早就该跟咱们国家级农机创新平台加强合作了！”

　　还有的着眼大局，提出联动——

　　在玉米收割机等领域颇有建树的福格森公司代表说：“通过大家发言，我感觉咱们本地农机企业普遍在液压系统方面有强烈需求和巨大缺口，建议市工信局牵头，通过整合全市乃至全国资源，让洛阳农机企业都能享受良好配套。”

　　“放心吧，工信局就是咱们企业的娘家，有什么需求你们提，我们建好台账，尽快解决！”市工信局的同志回答得很爽快。

　　…………

　　短短一上午很快过去，大家有的合作已久，有的初次见面相见恨晚，都约好近期互访。

　　刚好，这天是七夕节，十几家农机企业和研发机构就这样在市工信局的“牵线”下，度过了一次“甜蜜约会”。（记者 陈曦 通讯员 黄豫）
[ 责任编辑：马佳佳]
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