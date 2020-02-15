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洛阳召开电网规划建设推进会 梳理在建电网项目进展情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-26 08:51

　　昨日，我市召开电网规划建设推进会，梳理我市在建电网项目进展情况，协调解决目前存在的困难和问题，并对我市“十四五”电网规划建设进行整体谋划布局。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他指出，电力被誉为国民经济的“先行官”，电力基础设施建设事关经济社会发展全局，关系到人民群众切身利益。近年，国网洛阳供电公司站位洛阳发展全局，积极履行社会责任，为洛阳城市发展做出了积极贡献。

　　王琰君强调，各县(市)区、各有关部门要充分认识电力发展在经济社会发展中的地位和作用，强化规划引领，对在建电网项目实行容缺办理，在本周内完成相关审批手续，“十四五”计划新建项目要做好科学规划，不断提升供电服务品质。要强化要素保障，对项目建设中涉及的土地、资金、立项、环评等要素，加强协调配合，将工作落实落细。同时，各辖区、各部门要围绕项目建设做好服务，成立工作专班，明确专人负责，及时协调解决项目推进中遇到的问题。要强化统筹调度，建立工作台账，明确时间节点，坚持“一月一调度，一月一督查，一月一通报”，在保证安全和质量的前提下加快建设进度，为洛阳副中心城市建设提供有力支撑。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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