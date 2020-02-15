古今辉映、诗和远方 《河洛地理》是非常好的切入点

昨日，《经典洛阳》特别版《河洛地理》一经推出，就受到我市相关专家、学者及广大读者的关注。

昨日，《经典洛阳》特别版《河洛地理》一经推出，就受到我市相关专家、学者及广大读者的关注。

河洛地区，因得天独厚的地理条件，自古被视为“天下之中”，先后共有十三个朝代在这里建都，承载了灿烂的文化、厚重的历史。如今，洛阳正迎来新的发展机遇：加快中原城市群副中心城市建设，推进洛阳都市圈建设，保护、传承、弘扬黄河文化、河洛文化，打造国际文化旅游名城……历史能映照现实，也能昭示未来，《河洛地理》应运而生，旨在以地理的视角解读历史、梳理文化，让我们跳出洛阳看洛阳，跳出河南看洛阳。

大家对《河洛地理》的呈现形式表示肯定，并从不同角度提出了宝贵的意见和建议，希望《河洛地理》长期办下去，越办越好看。

中国河洛文化研究会理事、河南省文史研究馆馆员徐金星：以前大家也说洛阳八关、洛阳盆地，但很少把它们放到一起说清楚。探讨洛阳在历史上的重要地位，离不开它所处的山、河、盆地、丘陵等自然环境，希望这个栏目能长期办下去。

洛阳文史学者来学斋：从地理的角度解读洛阳历史，非常棒。推荐读一读陈桥驿的《郦道元笔下的洛阳》，郦道元在《水经注》中记载了大量城市，“其中很多早已成为废墟，但有不少一直在中国历史上巍然屹立，继续得到发展，洛阳就是其中之一”。希望这个栏目能连续办下去，用历史文献为我们的城市建设提供借鉴。

洛阳市文物考古研究院院长、龙门石窟研究院院长史家珍：洛阳在历史上能长期作为都城，与其得天独厚的地理形势密不可分。我们可以结合考古发掘，厘清一些史实并告诉读者。如当年隋炀帝迁都洛阳，又将洛河引入城中，开凿南北大运河，今天的洛河已不是古洛河。再如，汉函谷关南至洛河，北至黄河，是洛阳西边的一道防线，这些都很适合从地理的角度去解读。

复旦大学历史地理学博士、市社科联副主席杨晓光：保护黄河流域生态，五大都城遗址，一带一路交流共鉴与世界文化遗产，文旅融合、东方博物馆之都及其精品研学线路，乡村振兴、沟域经济与地理标志产品，伏牛山脉地质科考与自然遗产，豫西民俗与河洛非遗……都离不开地理。历代先民在河洛地区生生不息、苦难辉煌的创业史上创造了中华民族及其早期文明，形成了丰富厚重的历史遗产，从远古到现代，形成了一部浩瀚绚丽的中华文明与河洛文化大典。这就是历史地理——以人为本的历史上的地理。期待《河洛地理》越办越好！

洛阳理工学院人文与社会科学学院教授霍华民：2004年，我从哈尔滨来到洛阳教书，一直对博大精深的河洛文化心存敬畏。这几年，我把家里的藏书捐了不少，但一直把《经典洛阳》四卷本丛书留在身边，不时阅读。《河洛地理》首期《洛阳八关与洛阳盆地》让我很开眼界，如果提一点建议的话，就是今后在选题上可以推陈出新，史料挖掘上可以花更多力气。

洛阳诗歌作家柳江虹：《河洛地理》介绍洛阳，能让更多的人知道洛阳从古到今的发展变化。比如，相传大禹划天下为九州，豫州的洛阳就处于天下之中。早期洛阳的乳名“中土”“中州”“中原”“中国”等，就是五千年华夏的乳名。古代洛阳是河洛地区的核心，如今洛阳加快中原城市群副中心城市建设。古今辉映、诗和远方，《河洛地理》是一个非常好的切入点，相信一定能出彩。

读者涂晓洛：《河洛地理》一看就让人感兴趣，一定能办成好栏目！都知道洛阳地理位置优越，是河洛地区的核心。明代大学者解缙在诗中说：“河洛千条待整治，吴图万里需修容。”“河洛”二字自古就是围棋的别称。作为围棋协会的工作人员，我想以围棋比喻，洛阳就像围棋盘上的天元，是正中间那一颗星。都说一方水土养一方人，洛阳厚重的历史文化与自然环境密切相关。《河洛地理》的推出让人眼前一亮，期待有更加精彩的内容。

读者张延斌：读了《河洛地理》真让人长知识。我在三门峡工作了38年，退休后才回到洛阳，平时看报是一大乐趣。这里有很多内容我原来不知道，或者知道得很少。比如洛阳八关，以前我只知道两三个。现在一期内容就把它们说清楚了，我觉得非常好，希望一直办下去。

下期预告：9月的《河洛地理》，将围绕黄河文化的主题展开，敬请期待。（记者 张广英）