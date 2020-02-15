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昨起，22路公交终点站延长至周山大道与邙岭大道交叉口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-26 08:26

　　昨日，记者从市公交集团获悉，自25日起，22路公交终点站从芳华路与周山大道交叉口延长至周山大道与邙岭大道交叉口。调整后，周山大道周边居民出行更为便利。

　　该线路优化调整后，去程从中州东路机车厂东路路口发车，走中州东路、安居路、九都东路、新街、中州东路、环城西路、唐宫路、纱厂南路、纱厂西路、芳华路、周山大道到达周山大道与邙岭大道交叉口南的终点站；回程从周山大道与邙岭大道交叉口南发车，与去程线路一致。

　　22路线路延长后，新增以下站点：周山大道芳华路口北站、周山大道瀍涧大道口北站、周山大道魏紫路口南站、周山大道邙岭大道口南站。这些站点均为双向站点。

　　市公交集团相关工作人员说，该线路延长后周山大道沿线小区居民乘坐该线路，前往西工区、老城区、瀍河区等方向将更便利。(记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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