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“洛阳造”进口替代产品发力医疗市场

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-26 08:52

　　昨日上午，在位于偃师市产业集聚区的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，生产车间里机器轰鸣。一粒粒白色石子状的分子筛，从机器中“滚落”进容器内，自动分拣、包装。

　　“这就是我们自主研发的Li-LSX分子筛，实现了对国际大型分子筛企业的进口替代。别小看这一颗颗小石子，它在工业制氧、医疗领域作用可大着呢。”建龙微纳副总裁兼董事会秘书李怡丹说。

　　产品实现进口替代，可不是随便说说而已。

　　提到分子筛，大部分人也许很陌生。其实，将工业尾气提炼出高纯度氢气，净化汽车尾气中的有害物质，将空气分离制取氧气，都离不开它。

　　李怡丹介绍，分子筛就是通过物理吸附，过滤掉空气中的二氧化碳、氮气等成分，从而达到提纯目标气体的目的。而这些直径还不到1微米的分子筛，我国曾长期依赖进口。

　　在此背景下，建龙微纳坚持科技创新，历时6年不断研发，最终突破多项核心技术瓶颈，成为全球第6家掌握Li-LSX分子筛生产技术的企业。产品一投入国内市场，立即打破了进口产品长期垄断的局面，同类产品价格从每吨50万元降至目前的每吨20万元左右。

　　近日，建龙微纳发布半年报。该公司2020年上半年实现营业收入约1.82亿元，净利润和扣除非经常性损益后的净利润双双上升。

　　记者了解到，上半年受疫情影响，一些下游企业项目推迟，建龙微纳订单受到不同程度影响。但该公司医疗保健制氧系列分子筛上半年销售大幅增长，销售额同比增长162.4%，占公司上半年营业收入的26.47%。

　　“我们目前的JLOX-100系列产品，是医疗卫生机构中变压吸附方式集中供氧和移动式医用、家庭保健用氧制氧机的主要核心材料，也是公司当前实现进口替代的产品之一。”李怡丹说。

　　投资者对建龙微纳的信心直接反映在资本市场上。从去年12月4日在科创板上市首日收盘价42.35元，至昨日收盘价71.51元，建龙微纳股价涨幅高达68.8%。

　　业内人士表示，今年上半年受疫情影响，医疗机构用氧需求大增，使建龙微纳医疗保健制氧系列分子筛产品营收大幅增长。随着我国居民对健康保健的日益重视，无论是家用还是医疗保健机构的制氧需求都将日益增长，建龙微纳的制氧系列产品未来前景广阔。

　　如何让广阔的前景早日成为现实，李怡丹回答了四个字，简短而有力——“持续创新！”

　　建龙微纳在巩固制氧、制氢、吸附干燥等传统领域优势的同时，将不断加大研发投入力度，积极向氢气提纯、煤制乙醇、工业尾气资源化综合利用、柴油车尾气脱硝、盐碱地土壤改良等专用分子筛催化剂应用新领域拓展，丰富公司的产品种类，提升公司核心竞争力。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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