洛阳名士李萼楼油印诗稿初稿现身 是近代文人吟咏开封新发现

近日，洛阳名士李萼楼写于1946年的油印诗稿初稿《汴梁杂咏》8首(简称李萼楼诗稿)现身开封，收藏者是开封文化学者刘海永。

李萼楼诗稿局部(刘海永供图)

近日，洛阳名士李萼楼写于1946年的油印诗稿初稿《汴梁杂咏》8首(简称李萼楼诗稿)现身开封，收藏者是开封文化学者刘海永。

连日来，刘海永和洛阳晚报记者对李萼楼诗稿进行了研读，并对李萼楼的身份进行了考证。“目前可知的是，李萼楼是洛阳人，他创作《汴梁杂咏》8首时担任河南大学教授。”8月21日，刘海永告诉记者。

1946年，李萼楼将油印诗稿初稿送给好友

刘海永向记者出示的李萼楼诗稿显示，该诗稿的创作时间是1946年春。

记者看到，李萼楼诗稿为油印本，纸张发黄，诗稿内容是竖排的，自右向左排列。最右侧为“汴梁杂咏八首并序洛阳李萼楼初稿”的字样。

李萼楼在诗稿中写道：“汴地(开封)为梁宋旧都，数千年人文荟萃，班班古藻，炎炎雅翰，殆所谓地灵人杰者……然则梁之为梁，早已无可访问矣。惟胜地不常，胜迹终不可没。民国三十五年(1946年)春，省府(河南省省会)复治，余于役汴京，每当休暇，辄作漫游，感时抚事，爰赋汴梁杂咏八首并加说明……”

《汴梁杂咏》8首分别为《吹台》《夷门》《宋故宫》《相国寺》《龙亭》《鼓楼》《樊楼》《铁塔》，写的均为开封的名胜古迹。

李萼楼对《吹台》的说明：“(吹台)在汴城东南三里许，即今禹王台。按九域志谓即繁塔，本师旷吹律地，故名吹台……”

诗稿最左侧有李萼楼的题字，经过刘海永考证，内容是李萼楼将诗稿送给好友许敬参“郢政”(斧正)。

“许敬参，字道元，开封市人，毕业于河南大学，20世纪30年代任河南省博物馆古文物研究员，1980年从美国回国，任中央文史研究馆馆员。”刘海永说，许敬参对文物考证、鉴赏及古文字颇有研究，工书善画，书工甲骨文、魏碑。

刘海永认为，李萼楼诗稿是近代以来文人吟咏开封诗歌的新发现，是对开封地方文献的补充。

《汴梁杂咏》曾于1946年在期刊《儒效月刊》上登载

8月4日、5日，《汴梁晚报》刊发《洛阳名士吟咏开封名胜古迹》，对刘海永收藏的李萼楼诗稿进行连续报道。

“《汴梁晚报》关于李萼楼诗稿的首篇报道发出后，引起河南大学图书馆一位工作人员的关注。”刘海永说，该工作人员搜索电子数据库发现，《汴梁杂咏》8首曾于1946年在期刊《儒效月刊》上登载。

8月21日，记者通过全国报刊索引网站搜索发现，《汴梁杂咏》8首发表在《儒效月刊》1946年第2卷第2期、第3期上。此外，李萼楼还在《儒效月刊》1946年第2卷第6期、第7期及第8期、第9期上发表过多首诗歌作品。

据河南大学图书馆一位马姓工作人员介绍，《儒效月刊》于1935年7月在开封创刊，之后曾休刊，休刊日期不详，1946年复刊，1947年1月终刊，由儒效月刊社出版，属于国学刊物，以国学和儒学为主要内容。

《儒效月刊》由杨耀远主编，主要撰稿人有靳仲云、林东郊、邵次公、李澂波、杨子固、朱芳圃、熊伯履、赵天吏、牛庸懋等，设有《论文》《特载》《专著》《遗著》《文苑》《学生诗文选》《打虎场》等栏目。该刊以宣扬国学为主要目的，在民国历史舞台上有特定地位，对国学在民国时期的发展起着重要的推动作用。

刘海永说，通过比对初稿和发表稿，他发现有部分不同，显然诗稿是李萼楼根据朋友的建议修改后才交由《儒效月刊》刊发的。

李萼楼是著名作家姚雪垠的启蒙老师

随后，刘海永和记者通过中国知网查询到《河南教育学院学报》(哲学社会科学版)2011年第2期刊发的论文《〈还书图〉发现前后》，里面有关于李萼楼身份的记录。

著名国学大师段凌辰所作朱批点评《昭明文选》，抗战时散佚，民间藏书家陈中灏于肆间发现，购买收藏，并于抗战结束后将其悉还原主。段凌辰以诗馈谢，中原文坛诸儒以诗文、书画赞襄记录此事，画家魏紫熙精心绘出《高士还书图》。

《〈还书图〉发现前后》记载：“著名作家姚雪垠的启蒙老师、时任河南大学教授的李萼楼也(为《高士还书图》)献上了一首格调工稳的七律，言简意赅，极为贴切。”

“李萼楼名列中原文坛诸儒，是当时的一位名士。”刘海永说，论文中的记载与《姚雪垠传》中的记载相符，《姚雪垠传》中写道：“姚雪垠在李万千的私塾读了一年之后，姚雪垠的父亲又把他送到一个叫李萼楼的老师办的私塾里就读。这个私塾在邓县(今邓州)北城的一条街上，离姚雪垠的家很近。”李萼楼对学生要求相当严格，每隔一天，就让学生用文言文写一篇几百字的作文，姚雪垠的作文写得最好。对李萼楼老师，姚雪垠一生都很感激。

“《汴梁杂咏》8首不仅描写了开封吹台、龙亭等古迹，还反映了抗战胜利后，洛阳与开封之间的文化交流。”刘海永说，李萼楼将诗稿初稿送给许敬参，体现了他与开封文化名人之间的友情。此外，洛阳文化名人林东郊也是《儒效月刊》的主要撰稿人之一。

“李萼楼是洛阳人，毋庸置疑，但是关于他的生平事迹，还有许多未知信息。”刘海永说，他想借助《洛阳晚报》的影响力，来查找关于李萼楼的更多信息。

亲爱的读者，如果您了解李萼楼的生平事迹，或者认识李萼楼的后人，请拨打电话15194553610与记者联系。（记者 余子愚）

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《汴梁杂咏》8首(选二)

吹台

寻幽重上古吹台，断塔崚嶒入眼来。

豪气飞扬思李杜，篇章络绎忆邹枚。

客愁乡梦人千里，地老天荒酒一杯。

望远升高无限意，悲歌翻觉壮心摧。

夷门

山陟夷门思慨然，淹留一望忆前贤。

报恩刎颈古今少，救赵窃符宇宙传。

朱亥桥荒云映涧，侯嬴墓断草含烟。

伤心如过西州路，醉觉羊昙泪洒笺。