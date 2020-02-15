新安法院审理一起涉恶案件

近日，新安县人民法院公开开庭审理侯某卫、侯某徽、蒋某刚等9名被告人涉嫌非法采矿罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案。

近日，新安县人民法院公开开庭审理侯某卫、侯某徽、蒋某刚等9名被告人涉嫌非法采矿罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案。

公诉机关指控，2013年下半年以来，被告人侯某卫在新安县北冶镇下玉村以坡改梯田和农业开发为幌子，以牛场为固定活动场所，形成以被告人侯某卫、侯某徽为首的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团共有9名成员，其中被告人侯某卫、侯某徽是集团首要分子，被告人蒋某刚、侯某峰是骨干成员，被告人任某毅、游某飞、刘某拓、刘某鹏、赵某松为一般成员。该恶势力犯罪集团在无采矿资质的情况下，在北冶镇下玉村开采铝矿石，获取巨额非法利益。在此过程中为维护集团利益，其内部成员多次以威胁、殴打、非法拘禁等手段，对下玉村干部、群众实施违法犯罪活动，对该村进行较为稳定的控制，扰乱当地经济社会秩序，造成恶劣影响。

公诉机关认为，侯某卫、侯某徽、蒋某刚等9名被告人犯罪事实清楚，证据确凿、充分，应当分别追究刑事责任。

受疫情影响，新安县人民法院对部分在押被告人进行远程视频开庭，对其他被告人在新安县人民法院审判庭开庭审理。

庭审中，合议庭围绕公诉机关指控的犯罪事实展开法庭调查，控辩双方围绕被告人的具体犯罪事实进行举证质证，并对指控事实、涉案财产及违法所得、法律适用等问题进行法庭辩论，9名被告人分别做最后陈述。

庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。（记者 申利超 通讯员 宋琼）