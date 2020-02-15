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昨天洛阳各婚姻登记处迎结婚登记高峰 全市1385对新人领证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-26 08:25

新人展示结婚证

　　昨日是中国传统节日七夕节，也被认为是咱中国人自己的情人节，我市各县(市)区婚姻登记处迎来了结婚登记高峰，许多新人选择在这一天领证，记录幸福瞬间，共度浪漫七夕节。

　　昨日7时许，西工区民政局婚姻登记处楼下就排起了长队，数十对新人排队等待结婚登记。

　　记者在现场看到，新人在结婚登记室门口登记本上登记信息，之后在取号机上取号，被叫号后进入结婚登记室，填表、按指印、打印证件，然后他们就能拿到属于自己的结婚证。随后，新人来到颁证大厅宣读结婚誓言，拍照留念。

　　“能在七夕节当天领证，我非常开心！”西工区的郑女士说，她和老公王先生是初中同学，2010年高中毕业后开始谈恋爱，上大学和读研期间分隔两地，现在俩人都回到洛阳工作，终于修成了正果。

　　郑女士说，为了顺利领证，她昨日一大早就赶来排队。上午10时许，郑女士和王先生领到了结婚证，小两口大方地邀请记者为他们拍照留念。

　　今年6月初，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部的要求，市民可直接到婚姻登记处办理婚姻登记。“七夕节是取消预约办理婚姻登记以来的第一个好日子，领证的新人较多，因此我们提前做好了应急预案。”西工区民政局婚姻登记处负责人温女士说，工作人员提前两个小时，早上7点就来到单位，为新人进行材料审核，之后为符合条件的新人发号，确保新人顺利领证。

　　记者了解到，昨日，西工区民政局婚姻登记处为72对新人办理结婚登记，数量相较2019年七夕节的45对明显增多。

　　市民政局社会事务科提供的数据显示，各县(市)区昨日共办理结婚登记1385对，其中宜阳数量最多，达到152对。

　　民政部门表示，婚姻登记当事人可携带双方的身份证、户口簿、3张2英寸免冠合影照，到任意一方当事人户口所在县(市)区婚姻登记处进行结婚登记。建议广大新人朋友，疫情防控常态化下，尽量不在特殊日子扎堆办理结婚登记。只要感情好，每一天都是好日子。（记者 余子愚 文/图）

　　相关链接

　　七夕节全市结婚登记统计

　　县(市)区结婚登记(对)

　　偃师119

　　孟津106

　　新安116

　　伊川86

　　宜阳152

　　汝阳84

　　洛宁74

　　栾川61

　　嵩县106

　　西工区72

　　涧西区83

　　老城区44

　　瀍河区37

　　洛龙区100

　　吉利区19

　　高新区46

　　伊滨区80

　　合计1385
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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