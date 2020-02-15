偃师市府店镇佛光村有座“抗日十三无名烈士纪念碑”

75年前，在偃师佛光山区，皮定均、徐子荣带领的八路军豫西抗日独立支队(以下简称皮徐支队)为将占据这里的日寇赶跑，发起了佛光峪战斗，13名八路军战士英勇牺牲，他们的名字至今无人知晓。在他们牺牲的地方，立起了一座“抗日十三无名烈士纪念碑”。近日，记者来到位于偃师市府店镇佛光村的这座纪念碑前，听当地村民讲述那段可歌可泣的故事。

75年前，在偃师佛光山区，皮定均、徐子荣带领的八路军豫西抗日独立支队(以下简称皮徐支队)为将占据这里的日寇赶跑，发起了佛光峪战斗，13名八路军战士英勇牺牲，他们的名字至今无人知晓。在他们牺牲的地方，立起了一座“抗日十三无名烈士纪念碑”。近日，记者来到位于偃师市府店镇佛光村的这座纪念碑前，听当地村民讲述那段可歌可泣的故事。

走访：十三无名烈士不曾被遗忘，村民几十年坚持守墓

“抗日十三无名烈士纪念碑”就立在半山腰。这里是一个小小的陵园，纪念碑后面是13座无名烈士墓碑，只见这个不大的陵园背靠青山，面向佛光峪，正朝着巍峨的嵩山。这13名无名烈士已经在这里长眠了75年。

墓碑后面是一片柏树林，每座墓碑前各植有一棵柏树。这些苍翠的柏树是佛光村村民裴麦闹在20世纪60年代种下的。从1968年开始，裴麦闹义务看守无名烈士墓，无论刮风下雨，直至2013年老人过世前，他在45年中每天都来守护。老人去世后，其子继承父亲“世世代代把烈士墓守护下去”的遗志继续守墓。

“我们一直不知道这13名无名烈士的身份，后来多方查找，推测这些烈士有可能是林州市一带的，但没有确凿的资料。”随同而来的中共偃师市委党史和地方志研究室副主任段晓杰说，为了方便大家来此瞻仰革命遗迹，2013年，偃师市专门修了一条通向纪念碑的水泥路。

历史：誓死抵御日寇，壮烈牺牲时未留下任何身份信息

这座纪念碑的背后是一段可歌可泣的历史。

1944年12月13日，日寇占领佛光峪，将据点扎在了佛光寺。佛光峪是豫西抗日根据地的中心，是偃师、登封、巩县(今巩义市)、伊川的联络枢纽。1945年春节前夕，皮徐支队决定发起佛光峪战斗，消灭这个据点里的敌人。

1945年2月12日夜，袭击佛光寺的战斗开始了。皮徐支队三十五团八连的两名大个子战士手拿大刀埋伏在寺院山门外，等候砍杀逃出来的敌人；二连突击排打掉了敌人的哨兵；八连开始突袭。

很快寺内的日伪军就被消灭了50多个，但意想不到的事情发生了。一队日军从一条我军没设埋伏的路线窜了回来，担任主攻任务的三十五团八连和二连腹背受敌。

团长王诚汉立即命令战士们撤出战斗，并带领八连迅速占领佛光村后的一个山头。敌人疯狂往上冲，八连坚决往下压，双方打得不可开交。英勇的八连战士，刺刀拼弯了，就搬起石头砸。战斗进行得异常惨烈，13名战士牺牲。他们牺牲时，有的双手还紧紧掐着敌人的脖子，有的手中还握着刺刀，刀尖刺入敌人的胸膛。

这13名勇士，后来被乡亲们埋在佛光寺后的山坡上，他们没有留下一点能证明自己身份的物品。这就是“抗日十三无名烈士纪念碑”的由来。

变迁：陵园逐步得到修缮，周边环境也越来越好

这13名烈士牺牲大概半个月后，害怕再次遭到袭击的敌人不得不从佛光寺据点仓皇撤走，佛光峪重新回到抗日军民的手里。

1968年10月，偃师相关部门修缮“抗日十三无名烈士纪念碑”。后来，这里被确定为县级爱国主义教育基地，每年都有很多干部群众和青少年来此瞻仰缅怀，接受教育。

佛光村党支部书记裴改名说，今年市里又在陵园后面补种了新的柏树，在陵园周围进行了绿化，增加了其他一些配套设施。

如今，烈士墓所在的村庄也发生了翻天覆地的变化。裴改名说，过去村里主要是以石材加工为主，采石对山体破坏严重，空气质量也不好。从去年开始，大大小小的采石场全部被关闭，同时进行荒山治理和绿化。如今的佛光村，环境变好了，生活环境改善很大，现在只要不是阴天和下雨，天天都能看到蓝天白云。而这个烈士陵园里的柏树，也在蓝天白云的映衬下显得格外苍翠夺目。(记者 李砺瑾)