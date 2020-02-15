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3岁女童被奶茶里的“珍珠”卡喉 热心护士长隔着栅栏伸手救援
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-26 08:18

观看视频学习海姆立克急救法

　　“到现在我还是一身冷汗，海姆立克急救法真是需要全员普及的。”23日晚上8点半，市第三人民医院(原铁路医院)儿科护士长郭华在微信朋友圈中感慨道。就在发出这条微信朋友圈的20多分钟前，她在街头救下了一名被奶茶里的“珍珠”卡住喉咙的3岁女童。

　　细心的她 发现不远处有异常情况

　　8月23日晚上8点左右，郭华带着4岁的儿子迈出建业·凯旋广场的大门，往停在街边的电动车走去。

　　“平时工作特别忙，好不容易休假了才有时间陪孩子出来转转。”郭华说，当时她一边跟儿子说话，一边开电动车车锁。

　　就在弯腰开锁的一瞬间，郭华注意到隔着栅栏的不远处，有一名年轻男子正在焦急地给一个小女孩拍背，小女孩正在呛咳，一名年轻女子在旁边着急地说：“快吐出来啊，宝宝，快吐出来！”

　　“我看了一眼就意识到，孩子应该是被异物卡喉了，得赶紧施救。”郭华说，她立刻拉着儿子，三步并作两步跑了过去。

　　热心的她 隔着栅栏伸出救援之手

　　“孩子多大？被什么东西卡住了？”刚走近，郭华便开口问道。

　　“3岁，刚才喝奶茶时被‘珍珠’卡住了！”小女孩的妈妈带着哭腔说。此时，小女孩的爸爸发现拍背没用，打算扛起女儿跑去就医。

　　“快把孩子放下，用海姆立克急救法，你从背后环抱住孩子，握拳用力挤压她的上腹部中间！”郭华快速地说。

　　然而，也许是因为心慌意乱，小女孩的爸爸没能挤出异物，孩子的呛咳反而更严重了。

　　“把孩子给我！”郭华说，时间就是生命，她隔着栅栏接过小女孩抱在怀里，右手握拳放在其上腹部，猛力地挤压了三四次，小女孩吐出一颗软烂的“珍珠”，气息恢复平稳。

　　看到不再呛咳的女儿，那对年轻夫妻松了一口气。小女孩的爸爸跟郭华说：“前两天我还在网上看过这个(指海姆立克急救法)，可一慌啥也想不起来了，谢谢您啊！”

　　郭华带着儿子离开现场时，小女孩还在妈妈的引导下跟她说了一声：“谢谢阿姨，阿姨再见！”

　　“我只是做了医护人员应该做的，我们医院经常进行海姆立克急救法演练，这对我来说是一种本能反应。”郭华告诉记者，万一异物掉入气管，或许几分钟就能毁掉一条生命，因此，她牢记着“剪刀石头布”的急救口诀，还曾到幼儿园、小学里做过相关的科普宣教。

　　“剪刀石头布” 一起学学以备不时之需

　　接下来，请您花几分钟时间学一学海姆立克急救法，也许在危急时刻，您就能救下一条生命。

　　“剪刀”：施救者从背后环抱住异物卡喉者，伸出左手食指和中指，并拢，放在其肚脐上方。

　　“石头”：施救者右手握拳，放在自己左手并拢两指的上方。

　　“布”：施救者伸出左掌包裹住右拳，猛力向自己的方向挤压异物卡喉者的胃部，一次、两次……直至异物排出。

　　如果是婴幼儿被异物卡喉，施救者应先将其面朝下放在自己手臂上，一手卡在其下颌骨处，另一手在其肩胛骨中间拍5次，如无异物排出，立刻将其翻过身放在自己大腿上，让其头略冲下，脚略冲上，一手固定其头颈，另一手的食指中指快速压迫其胸廓中间位置5次。两种方法轮流操作，直至异物排出。

　　如果是成年人被异物卡喉，且身边无施救者，可自己用拳头卡住胃部，借助平滑的固定物，比如椅子靠背、桌子边缘、栏杆等，一次次猛力冲击胃部，直至异物排出。（记者 柴婧 通讯员 任倩）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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