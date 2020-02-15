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全国百家报刊在津共商融媒出新之道 洛报集团获多项殊荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-26 08:13

　　24日至25日，2019全国报刊经营总结表彰大会暨“金推手”颁奖盛典在天津市举行，洛阳日报报业集团在传媒经营“金推手”奖评选中获多项殊荣。

　　会上，中国传媒数据研究中心发布了全国各类报业机构今年上半年经营数据调研结果，全国百余家报刊经营负责人、媒介专家、知名广告主代表围绕“提振信心，融媒出新”主题进行了深层交流，并就未来纸媒经营工作研讨对策。大家认为，在新形势下，传媒格局与生态发生显著变化，传播渠道与技术更新迭代，人工智能迅速崛起，纸媒只有积极主动求变，切实转型升级，才能适应新的传播环境与市场。

　　大会对2019年度报刊广告经营工作表现突出的媒体和个人颁发了“金推手”奖。洛报集团旗下的洛阳洛报传媒发展有限公司、洛阳报业融媒科技有限公司荣获“经营管理优秀团队奖”，《洛阳日报》“地企合作助推高质量发展”宣传活动、“医疗公益服务民生”大型融媒体宣传活动荣获“融媒体经典案例奖”。

　　近年，洛阳日报报业集团积极布局新媒体矩阵，大力推进媒体深度融合，初步建成涵盖“报、网、端、微、屏”等多种传播载体的新型主流媒体集团。
[ 责任编辑：席倩倩]
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