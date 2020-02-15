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洛阳今天晴天到多云局地有阵雨 气温20℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-26 08:12

　　昨日七夕，刚刚告别炎热而漫长的三伏，秋老虎就“下山”了。中午时分，太阳火辣辣的，有网友调侃：“刚出龙潭，又入虎穴。”

　　在气象学上，严格来说，秋老虎是指出伏以后，部分地区连续5日出现35℃以上的高温天气。秋老虎“下山”时间较短，一般在7天到15天。形成秋老虎的原因是控制我国的西太平洋副热带高压来回摇摆，导致所到地区温度偏高。受其控制区域的天气特征是早晚清凉、午后高温暴晒。

　　这两天，洛阳的天空很是漂亮，蓝天白云，傍晚还有晚霞相伴。通常，晚霞形成需要满足3个天气条件：良好的光照、通透的大气，最关键的是要有云。能够形成晚霞的一般是3000米以上的中高云，比如高积云、卷云、卷积云等。晚霞一般出现在日落时刻或日落后5分钟到15分钟，这个时间段最适合拍照。如果傍晚时分出现大风，云就很容易被吹散，晚霞满天的场景就不容易出现。

　　下面，来看下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，我市高空受槽后西北气流影响，预计今天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温20℃到32℃。明天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温20℃到31℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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