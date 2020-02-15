便民！洛阳市推行瓶装液化气“钢瓶不落地”配送

您有到换气点更换瓶装液化气的经历吗？不久后，您只需拨打一个电话，瓶装液化气经营企业就会送“气”上门，安全又便捷。

您有到换气点更换瓶装液化气的经历吗？不久后，您只需拨打一个电话，瓶装液化气经营企业就会送“气”上门，安全又便捷。

今日，记者从洛阳市瓶装液化气配送工作现场会获悉，今年9月1日之前，洛阳市城市区全面推行“钢瓶不落地”瓶装液化气配送，引导城市区各瓶装液化气经营企业对用户直接配送。12月1日之前，洛阳市县(市)区的所有瓶装液化气经营企业将推广该模式，并各自建立钢瓶追溯系统。

近年来，洛阳市瓶装液化气由瓶装液化气经营企业配送至换气点，再由换气点配送给用户。换气点的不规范储存和运输，极易造成安全事故。自8月起，洛阳市在全市范围内开展为期半年的燃气行业规范经营和安全隐患排查专项行动，目前已取缔非法经营换气点16个。在取缔城市区非法换气点的同时，为满足群众用气需求，洛阳市城市管理局引导城市区各瓶装液化气经营企业对用户直接配送，消除安全隐患。

作为试点企业，自今年6月起洛阳博燃能源开发有限公司开展瓶装液化气配送试点工作，用户与企业联系后，该企业直接将瓶装液化气配至用户。目前，该企业购置了15台配送车，燃气配送人员均统一着装，持证上岗。配送人员均经过专业培训，他们将瓶装液化气送至用户后，还要进行现场燃气测漏，用户签字认可或拍照留存后，配送人员才能离开。

为了保障瓶装液化气安全，该公司还建立了钢瓶追溯系统，将充装、配送、入户安检等信息纳入系统，实现全程实时监管。“钢瓶追溯系统有效保障了瓶装液化气的充装、配送及用户管理过程中的规范和安全。”洛阳市燃气协会秘书长王晓斌说，在此基础上，洛阳市还将建立市级瓶装液化气充装配送监管平台，将所有企业的钢瓶追溯系统纳入该平台管理，利用技术手段防控瓶装液化气的安全隐患。

不久后，洛阳市燃气协会将对依法取得经营资质的瓶装液化气经营企业进行公示，并附上企业的联系方式。您可就近联系瓶装液化气经营企业，请他们上门送“气”。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 闫磊 胡惠娟）