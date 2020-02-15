李亚：要实现内涵外延一起抓，村容村貌村民素质双提升

牲口圈舍变身村头游园，农户门前遍植绿树红花。董王庄乡赵坡村在实施整体改造提升后，村容村貌得到改善，美丽乡村形象初现。

牲口圈舍变身村头游园，农户门前遍植绿树红花。董王庄乡赵坡村在实施整体改造提升后，村容村貌得到改善，美丽乡村形象初现。

“我们按照市、县两级的指导性要求，因地制宜做了些探索，请各位领导来看看俺村新变化。”今日上午，赵坡村党支部书记赵爱国向来村调研的市委书记李亚等发出邀请。

李亚随机走进贫困户赵兴旺家察看。

“改造后环境好多了，大伙儿都说幸福感满满。”赵兴旺的老伴高兴地说，家里更换了干净卫生的水冲式厕所，还装了太阳能热水器，随时都能洗热水澡，家里装了网，俺们打心底里高兴。

初秋时节，丰收在望。路遇正在剥玉米棒的村民陈水朋，李亚随手拿起一根玉米一边剥，一边与她亲切唠起家常。

“今年收成怎么样？”

“今年玉米丰收了！”

“家里还种了哪些作物？”

“俺们响应党委政府号召，还尝试种了艾草、花生，今年收成都不错呢！”

看着陈水朋脸上满是丰收的喜悦，李亚对她今年的好收成表示祝贺，并叮嘱镇村干部要继续引导村民选准特色产业，积极调整种植业结构，不断夯实增收致富的基础。

得知该村在前期基础设施改造告一段落后，正在积极挖掘文化资源，筹建乡愁家风馆等情况后，李亚深有感触地说，“人改造环境，环境也会塑造人。一定要把‘里子’‘面子’统筹好，调动群众积极性，塑造文明乡风，共享美丽家园。”

“要实现内涵外延一起抓，村容村貌村民素质双提升。”临行前，李亚又给赵坡村美丽乡村建设出了新课题：坚持规划引领，在提升路网、住宅外立面等基础上，从根源上解决好污水、改厕、垃圾等突出短板，破解农村“有财富无积累”问题；挖掘乡愁乡韵，深化“三治”并进，发挥模范乡贤作用，为美丽乡村注入更多向上向善精神内涵。（洛报融媒记者 李东慧）