李亚到宜阳县调研时强调：因地制宜发展沟域经济 走好农业高质量发展之路

今日，市委书记李亚轻车简从深入宜阳县南部丘陵地区，调研脱贫攻坚、乡村振兴和农业高质量发展等工作，强调要以习近平总书记关于乡镇工作“三结合”重要要求为遵循，巩固脱贫成果，强化产业支撑，因地制宜发展沟域经济，切实走好农业高质量发展之路。

今日，市委书记李亚轻车简从深入宜阳县南部丘陵地区，调研脱贫攻坚、乡村振兴和农业高质量发展等工作，强调要以习近平总书记关于乡镇工作“三结合”重要要求为遵循，巩固脱贫成果，强化产业支撑，因地制宜发展沟域经济，切实走好农业高质量发展之路。

李亚首先来到白杨镇三区村扶贫车间，与正在加工集装袋的村民亲切交谈，了解扶贫车间日常运行、群众务工收入等情况。他指出，扶贫车间是脱贫攻坚的重要产业支撑，是保障贫困群众“家门口”就业的好形式。要高度重视扶贫车间的持续发展，紧盯市场需求，强化动态管理，真正让扶贫车间发挥效益，为实现贫困群众稳定增收提供有效保障，为乡村振兴开好局起好步。

董王庄乡赵坡村近年来因地制宜实施农村人居环境整治，村容村貌焕然一新。“家里几口人？主要种植哪些农作物？孩子外出务工收入如何？还有哪些新期待？”李亚走进贫困户赵兴旺家详细询问有关情况。得知他们更换了水冲厕所，装上了太阳能热水器，日子过得幸福满满，李亚十分欣慰，勉励他们继续用好脱贫攻坚的好政策，靠勤劳双手脱贫致富奔小康。李亚实地察看了该村村容村貌提升情况，叮嘱相关负责人要统筹好“里子”和“面子”，大力倡树健康向上文明乡风，积极探索发展乡村旅游，稳步提升群众收入。

在董王庄乡乔庄村，李亚来到洛阳天之艾艾草制品有限公司察看艾草系列产品生产情况，希望企业负责人在产品研发上下更大功夫，着力开发更多艾草终端产品，提升深加工能力，不断拉长产业链条，打造特色品牌。李亚还察看了乔庄村基础设施提升、特色农业谋划等工作，强调董王庄要坚持整体规划，通过沟域经济带建设，把赵坡、乔庄等具有产业特色、区域特色的村庄有效串联起来，发挥独有的生态资源禀赋，大力发展艾草、中药材、采摘、乡村旅游等特色产业，夯实产业基础，打牢生态底色，完善基础设施，挖掘乡愁乡韵，打造具有丘陵特色的沟域经济带。李亚还前往赵保镇调研，听取该镇基层党组织建设、特色产业打造和乡村治理等工作情况汇报，强调要认真落实习近平总书记关于乡镇工作“三结合”重要要求，扎实走好乡镇高质量发展之路。

李亚强调，打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略，是党中央作出的重大决策部署。面向新时代，站位第二个百年奋斗目标开启之际，要认真落实习近平总书记关于乡镇工作“三结合”重要要求，始终把发展作为第一要务，坚持以新发展理念为引领，坚持以人民为中心，坚持市场导向，结合各自资源禀赋，抢抓特色农业风口，大力调整产业结构，着力推进农产品精深加工，因地制宜发展特色产业，走好“一沟一产业、一域一特色”的沟域经济发展之路。要结合正在实施的高速公路等重大基础设施项目，及早谋划建设保障农产品走出去、工业品走进来的农村物流通道，大力发展农业电子商务，引领带动群众生产生活习惯全面提升。要持续抓好农村人居环境改善，坚持规划引领，优化农村整体布局和民宅规划设计，扎实做好改厕、污水、生活垃圾治理，提升农村生态绿化水平，着力补上水、电、路等基础设施短板，把村容村貌提升好，守护好绿水青山、打造好金山银山。要加强党的领导，发挥好党组织统揽全局、协调各方、把方向做决策抓落实的作用，落实全面从严治党要求，着力提升群众工作能力水平，确保中央、省、市部署要求落地落实落细。

安颖芳参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)